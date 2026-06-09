Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçenin ulaşım altyapısını daha modern ve güvenli hale getirmek amacıyla yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

“ŞEHRİMİZİ HER ALANDA AYAĞA KALDIRIYORUZ”

Çalışmaları Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya ve Yeşilyurt’u her alanda güzelleştirmek, her alanda ayağa kaldırmak ve her alanda daha modern bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyerek yapılan yatırımların bölgenin ulaşım konforunu artıracağını ifade eden Başkan Geçit, ilçenin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Yeşilyurt’un büyüyen ve gelişen yapısına uygun bir ulaşım ağı oluşturmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Geçit,

“Ulaşım yatırımlarını önemsiyoruz. Yeşilyurt’umuzun her noktasında ulaşım altyapısını güçlendirmek, yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha konforlu ve daha modern yollarda ulaşım sağlamaları için ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai harcıyor. İlçemizin merkezinden kırsal mahallelerine kadar ihtiyaç duyulan her bölgede yol yenileme, bakım ve düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

dedi.

“KALİTELİ YOLLAR GELİŞMİŞLİĞİN GÖSTERGESİDİR”

Çarmuzu Mahallesi Babuktu Mevkii’nde gerçekleştirilen çalışmaların bölgenin ulaşım standartlarını yükselteceğini vurgulayan Başkan Geçit, özellikle araç ve yaya güvenliğini artıracak projelere öncelik verdiklerini ifade etti. Başkan Geçit,

“Yollar sadece ulaşımı sağlayan güzergâhlar değildir; aynı zamanda şehirlerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli unsurlardır. Bu bilinçle hareket ederek mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.”

diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yol zemininin yenilenerek daha dayanıklı hale getirildiği, ulaşım güvenliğini artıracak düzenlemelerin de hayata geçirildiği bildirildi.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ulaşım konforunu artıracak yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve belediye ekiplerine teşekkür etti.