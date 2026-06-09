43 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bahadır Aydınoğlu’nun taziye adresi: Gazi Mh. Yeşilyurt.
95 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Dönmez’in taziye adresi: Kernek Mh. Battalgazi.
53 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Tekin Oruç’un taziye adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt.
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Yarbaşi’nın taziye adresi: İkizce Mh. Yeşilyurt.
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Altın Hopanoğlu’nun taziye adresi: Yavuz Sultan Selim Mh. Yeşilyurt.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Yaşar’ın taziye adresi: Kaynarca Mh. Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Yaygın Mh. Battalgazi / Malatya Mezarlığı’na defnedilen Elif Biçer’in taziye adresi: Yaygın Mh. Battalgazi.
86 yaşında vefat eden ve Yeşilpınar Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı’na defnedilen Cemal Özhan’ın taziye adresi: Yeşilpınar Mh. Hekimhan.