Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in “Malatya kütüphaneler ve spor şehri olacak” vizyonuyla hayata geçirilen 4 milyar liralık gençlik ve spor yatırımlarının en önemli halkası tamamlandı. Yalnızca Malatya’nın değil, tüm bölgenin en büyük ve en modern kütüphanesi, perşembe gününden itibaren gençlerin yeni buluşma noktası oluyor.

"SADECE KİMLİĞİNİZİ ALIP GELMENİZ YETERLİ"

Yaklaşan sınav dönemi nedeniyle öğrencileri daha fazla bekletmek istemediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kütüphanede güvenli, huzurlu ve konforlu bir çalışma ortamı hazırlandığını vurguladı. Anne ve babaların müsterih olmasını isteyen Başkan Er,

"Gençlerimiz burada güven içerisinde ders çalışabilecekler. Öğrencilerimizin yalnızca kimlikleriyle gelmeleri yeterli olacak"

dedi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANESİ’NDE NELER VAR?

İşte kütüphanenin sunduğu ücretsiz imkanlar:

7/24 Kesintisiz Hizmet: Gece-gündüz kesintisiz çalışma imkanı.

Ücretsiz İkramlar: Belirli saatlerde sıcak çorba, gün boyu ücretsiz çay, su ve kahve ikramı.

Sınırsız İnternet ve Teknoloji: Yüksek hızlı sınırsız internet erişimi ve bilgisayar donanımlı çalışma alanları.

Zengin Kaynak Arşivi: İlk etapta öğrencilerin hizmetine sunulacak 60 bin kitaplık dev arşiv.

AYNI ANDA 815 KİŞİLİK KAPASİTE!

Üniversite kampüsü atmosferini aratmayacak modern donatılara sahip olan kütüphane, özel bir yazılım sistemiyle yönetilecek. Toplamda 815 kişinin aynı anda hizmet alabileceği dev merkezin iç mekan dağılımı ise şu şekilde tasarlandı:

Serbest Çalışma Alanı: 460 kişilik konforlu masa düzeni

Bilgisayarlı Çalışma Alanı: 95 kişilik dijital araştırma noktası

Amfi Alanı: 100 kişilik üniversite tipi amfi salonu

Seminer Salonu: 60 kişilik söyleşi ve etkinlik alanı

Kafeterya Bölümü: 100 kişilik modern dinlenme alanı

BAŞKAN SAMİ ER’DEN AİLELERE DAVET

Kütüphanenin vizyonuna dikkat çeken Başkan Er, tüm Malatyalı velileri bu eseri görmeye davet etti:

"Bazı şeyleri anlatmak mümkün ama görmek çok daha etkili. Velilerimiz gelip bu güvenli ve nezih ortamı bizzat yerinde görsünler. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

MALATYA BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANESİ KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kütüphane hizmetlerinden hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmak, giriş-çıkış işlemlerini kolaylaştırmak adına öğrenciler kutuphane.malatya.bel.tr adresi üzerinden ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.