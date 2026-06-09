Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile birlikte Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Kent genelinde yürütülen saha çalışmalarını aktaran Başkan Er, Malatya yerelinde arama hacmi en yüksek konulardan biri olan raylı sistem (tramvay/hafif raylı sistem) müjdesini resmen ilan etti.

Kışla, İnönü ve Fuzuli caddelerinin genişliğinin 30 metreye çıkarılarak çift gidiş-çift geliş şeklinde revize edildiğini belirten Başkan Er, ulaşımda yeni dönemin şifrelerini şu sözlerle verdi:

"Kışla-İnönü caddeleri güzergahında hayata geçireceğimiz raylı sistem projemiz, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. İlerleyen süreçte çıkacak ödenekle birlikte hemen çalışmalara başlayacağız. Malatya'nın yeniden inşa sürecinde uluslararası finansman ve hibeleri kente ayırarak devasa yatırımları hayata geçiriyoruz."

BEYLERDERESİ’NE İKİNCİ VİYADÜK VE İKİZCE ALTERNATİF YOL GÜZERGAHI

Deprem konutlarının yükseldiği İkizce bölgesi ve Beylerderesi aksındaki trafik yoğunluğuna dikkat çeken Başkan Sami Er, sadece bugünü değil geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini vurguladı. Güney ve Kuzey Kuşak yollarını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını hatırlatan Er, yeni yol ağlarını açıkladı:

Beylerderesi'ne İkinci Viyadük: Mevcut viyadük yükünü hafifletecek ikinci viyadük projesinin inşasına başlanıyor.

Mevcut viyadük yükünü hafifletecek ikinci viyadük projesinin inşasına başlanıyor. İkizce - Adıyaman Alternatif Hattı: İkizce'nin içerisinden geçecek 30 metrelik duble gidiş-geliş yol; İnekpınarı üzerinden doğrudan Adıyaman yoluna, oradan da Güney Kuşak Yolu’na bağlanacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de Büyükşehir tarihinin en büyük ulaşım yatırımına imza atıldığını belirterek, "Beylerderesi'nde yapılacak olan ikinci viyadük, tek başına 5 yıllık hizmete eşdeğerdir" dedi.

FIRAT HAVZASI’NDAN İNDERESİ’NE 100 YILLIK SU GÜVENCESİ

6 Şubat depremlerinde Kaptaj ana su kaynağında yaşanan kesintileri ve artçı sarsıntılardaki bulanıklık riskini hatırlatan Başkan Er, kenti sağlama alacak 3,5 milyar TL (75 milyon Euro) bütçeli dev projeyi açıkladı:

"Her an kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan suyumuz kaybolabilir, risk altındayız. Biz önlemimizi aldık. 75 milyon Euro’luk devasa bir kaynakla alternatif su kaynağını Fırat Havzası’ndan İnderesi’ne getireceğiz. Bu sayede Malatya'nın önümüzdeki 100 yıllık su problemini kalıcı olarak çözmüş olacağız."