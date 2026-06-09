Malatya’da kültürel mirası yaşatmak, gençlerin sanatsal gelişimini desteklemek ve geleceğin ozanlarını, ses sanatçılarını keşfetmek amacıyla düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışması’nda büyük final heyecanı kapıya dayandı. Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ortaklığında organize edilen yarışmada, mikrofon memleketin genç yeteneklerine devrediliyor.

DEV FİNAL YARIN SAAT 13.00’TE BATTALGAZİ’DE!

İlçenin fiziki imar ve ihya çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik yatırımlarına da kesintisiz devam eden Battalgazi Belediyesi, Malatya genelindeki genç sesleri muhteşem bir organizasyonla aynı sahnede buluşturuyor. Yoğun ilgiyle takip edilen yarışmanın büyük final programı, 10 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’te Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan bu eşsiz müzik şöleninde, finalist öğrenciler profesyonel orkestra eşliğinde canlı performanslarını sergileyecek. Kulakların pasını silecek türküler, Malatyalı sanatseverler için yankılanacak.

DİJİTAL ELEMELERDEN CANLI PERFORMANS SAHNESİNE

Türk halk müziğinin eşsiz tınılarını gelecek kuşaklara aktarmayı ve öğrencilere sahne tecrübesi kazandırmayı amaçlayan yarışmaya il genelinden çok sayıda başvuru yapıldı. İlk aşamada öğrencilerin dijital olarak ulaştırdığı performans videoları, alanında uzman isimlerden oluşan seçici kurul tarafından titizlikle incelendi.

Yapılan zorlu değerlendirmeler neticesinde; ortaokul kategorisinden 3, lise kategorisinden ise 3 olmak üzere toplamda 6 genç yetenek adını büyük finale yazdırmayı başardı. Günlerdir usta müzisyenlerle prova süreçlerini yürüten finalistler, yarın jüri karşısında en iyi performanslarını sergilemek için sahne hakimiyetlerini konuşturacak.

GENÇ YETENEKLERE DEV ÖDÜL DESTEĞİ

Büyük finalde sahne alacak gençlerin heyecanına ortak olacak jüri üyeleri, canlı performansların ardından yapacakları titiz değerlendirmeyle dereceye giren isimleri belirleyecek. Kazananlar, hemen ardından düzenlenecek resmi ödül töreniyle ilan edilecek. Gençlerin sanatsal gelişimlerini ve müzikal yolculuklarını desteklemek amacıyla verilecek enstrüman hediye çeklerinin detayları ise şu şekilde:

Kategori Birincilerine: 10 bin TL değerinde Enstrüman Hediye Çeki

Kategori İkincilerine: 7 bin 500 TL değerinde Enstrüman Hediye Çeki

Kategori Üçüncülerine: 5 bin TL değerinde Enstrüman Hediye Çeki

Kültür ve sanatın kalbini Battalgazi'de attıran bu özel organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Battalgazi Belediyesi, tüm Malatya halkını ve müzikseverleri yarın saat 13.00'te gençlerin bu tarihi heyecanına ve türkü şölenine ortak olmaya davet etti.