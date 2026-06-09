Malatya’nın tarihi dokusuyla öne çıkan Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi’nde, Karahan Camii’nin hemen yakınında sessizce yükselen bir tarih abidesi, gizemini korumaya devam ediyor: Sıddı Zeyneb Kümbeti.

Tamamen kesme taştan inşa edilen, sekizgen köşeli mimarisi ve göğe yükselen sivri piramit şeklindeki kubbesiyle dikkat çeken bu yapı, Anadolu’daki Selçuklu mimarisinin en nadide örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

800 YILLIK GİZEMLİ BAĞLANTI KAYSERİ’DEKİ İKİZİ

Üzerinde bir kitabe bulunmadığı için yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen kümbetin sırrı, komşu şehirdeki bir başka yapıda gizli. Kayseri’de yer alan ve mimari yapısı, taş işçiliği, sekizgen formuyla Sıddı Zeyneb Kümbeti'nin birebir ikizi olan tarihi bir yapı, Miladi 1184 (Hicri 580) tarihini taşıyor.

Uzmanlar, bu olağanüstü mimari benzerlikten yola çıkarak Malatya’daki bu eşsiz eserin de yaklaşık 800 yıllık bir Selçuklu dönemi mirası olduğunu tahmin ediyor.

BATTAL GAZİ’NİN SIRRI EŞİ Mİ, ANNESİ Mİ?

Kümbeti sadece tarih meraklıları için değil, tüm bölge halkı için gizemli kılan en büyük unsur ise içinde yatan ismin kimliği. Destanlarıyla bilinen ünlü İslam komutanı Battal Gazi’nin hem annesinin hem de eşinin adının "Zeynep" olması, bu mezarın hangisine ait olduğu konusunda yüzyıllardır süren bir çelişki yaratıyor.

Tarihçiler ve araştırmacılar net bir cevap bulamazken, halk burayı her iki ihtimali de kucaklayan derin bir saygıyla ziyaret ediyor.

KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRAN, DERTLERE DERMAN ARANAN DURAK

Yüzyıllardır aktarılan sözlü gelenekler ve halk inanışları, Sıddı Zeyneb Kümbeti’ni adeta bir umut kapısı haline getirmiş durumda. Bölgedeki en yoğun ziyaretçi akınına uğrayan yatırlardan biri olan kümbet, özellikle iki büyük amaçla ziyaret ediliyor:

Sevenlerin Kavuşması ve Küslerin Barışması: Halk arasındaki güçlü inanışa göre, aralarında kırgınlık olanlar, dargınlar veya kavuşmak isteyen sevdalılar bu kümbete gelerek dualar ediyor.

Şifa ve Çare Arayışı: Çeşitli hastalıklara yakalanan ve dertlerine derman arayan vatandaşlar, bu tarihi mekânda manevi bir huzur ve şifa ümidiyle ellerini semaya açıyor.

Batı yönündeki kapısından içeri giren her ziyaretçiye asırlık bir Anadolu hikâyesi fısıldayan Sıddı Zeyneb Kümbeti, gizemli mimarisi ve çözülemeyen hikâyesiyle Malatya’da mutlaka görülmesi gereken inanç turizmi merkezlerinin başında gelmeye devam ediyor.