Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce Deprem Konutları 2. Bölge 1. Etap yakınlarında yürütülen inşaat ve kazı çalışmaları, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Kayalık zeminleri aşmak amacıyla belirli aralıklarla gerçekleştirilen dinamitli patlatmalar, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

SARSINTILAR DEPREM HİSSİ UYANDIRIYOR

İddiaya göre, bölgedeki kayalık alanlarda sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında patlatılan dinamitler, çevrede çok şiddetli sarsıntılara yol açıyor. Bu patlamalar sırasında oluşan sarsıntıların kendilerinde deprem hissi uyandırdığını ifade eden vatandaşlar, evlerinin içinde büyük bir korku ve panik yaşadıklarını dile getiriyor.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA

Dinamitli patlatmaların bölge halkı üzerinde yarattığı panik, sosyal medyaya da yansıdı. Paylaşılan görüntülerde, patlama anında mahallelilerin yaşadığı korku net bir şekilde görülürken, bazı vatandaşların ise her gün tekrarlanan bu patlama ve sarsıntılara karşı gösterdikleri sert tepkiler yer alıyor.

"KONUTLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU" İDDİASI VE İNCELEME TALEBİ

Bölge sakinleri, patlatılan dinamitlerin ardından bazı deprem konutlarında çatlaklar meydana geldiğini öne sürdü. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle özellikle çocukların ve yaşlıların büyük bir endişe içinde olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililere seslendi.

Sürdürülen kazı çalışmalarının konutlar üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasını isteyen mahalle halkı, gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması ve bölgede titiz bir inceleme yapılması için yetkililerden adım atılmasını talep ediyor. Öte yandan, bölgedeki kayalık zeminde yürütülen kazı ve inşaat faaliyetlerinin ise kesintisiz devam ettiği öğrenildi.