Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve aralarında Malatya'nın da yer aldığı 69 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonlarda zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı adeta dudak uçuklattı.

69 İLDE HAVA DESTEKLİ NEFES KESEN ABLUKA

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ağlarına yönelik adeta bir abluka kuruldu. Sokak satıcılarının inlerine girilen operasyonların operasyonel gücü ise dikkat çekti. Dev baskınlara; 1.458 ekip, 3 bin 659 personel, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği katıldı. Havadan helikopter ve İHA’ların destek verdiği, karadan ise özel harekât ve narkotik timlerinin katıldığı operasyonlar başarıyla tamamlandı.

TONLARCA UYUŞTURUCU VE YÜZ BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu ticaretinin korkunç boyutunu gözler önüne seren devasa bir bilanço ortaya çıktı. Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya göre son bir haftada:

1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde,

uyuşturucu madde, 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek piyasaya sürülmesi engellendi.

MALATYA DAHİL YÜZLERCE ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Nefes kesen abluka sonucunda gözaltına alınan 974 şüphelinin adli makamlardaki işlemleri hızla başladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 381'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 98 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyete götürülen diğer şüphelilerle ilgili yasal süreçlerin ve sorgu işlemlerinin hassasiyetle sürdüğü aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı ve emniyet yetkilileri; gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin "sıfır tolerans" ve kararlılıkla aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. Operasyonda büyük başarı gösteren polis ekiplerine ve yargı mensuplarına teşekkür edildi.