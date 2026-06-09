6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya'da yaralar sarılmaya çalışılırken, geçici yaşam alanları olan konteyner kentlerin boşaltılma süreci yeni bir krizi beraberinde getirdi. Barınma alanlarının yanı sıra ticari hayatın dönmesi için kurulan konteyner dükkanlardaki esnaflar, belirsizlikle karşı karşıya. Fahiş oranlarda artan dükkan kiraları nedeniyle kalıcı bir yer bulamayan esnaf, konteynerlerin boşaltılması durumunda kepenk indirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundular.

Yaşadıkları büyük mağduriyeti dile getiren esnaflardan Sema Kaplan, deprem sonrası kiralık dükkan bulmanın imkansız hale geldiğini vurguladı. Kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Kaplan, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"2 yıldır konteynerde çalışıyoruz. Kiracıydık, orası ağır hasar alınca taşındık. Konya’ya gittik, orada yapamayınca tekrar Malatya’ya geldik. Belediyeye başvurduk ama vermediler biz kendimiz konteyner aldık. Dükkan tutmak için kiralar çok yüksek. Yani diyelim tuttuk iş yapamazsak nasıl geçineceğiz. Şimdi kiramız yok az çok işten biraz para kazanıyoruz ama hem kira ödersek hem de iş yapamazsak ne olacak. Bu esnafı bitirmek gibi bir şey oluyor. Esnaflara en azından borca bir dükkan verilebilir biz de taksitini ödesek, peşinat yatırsak yani şu an çık deseler gidecek yerimiz yok."

"GÜNDE BİN 400 TL İLE HANGİ BİRİNİ ÖDEYECEĞİM?"

Deprem öncesi ve sonrası arasındaki fahiş kira artışlarına dikkat çeken terzi Cebrail Barman ise, mevcut ekonomik koşullarda dükkan kiralamanın imkansızlığına değindi. Vatandaşın da alım gücünün düştüğünü ifade eden Barman, sert gerçekleri şu rakamlarla özetledi:

"Daha önce Bostanbaşı’nda 20 bin istenen kira depremden sonra 60-70 bin oldu. Şimdi biz terzi olarak bir parçayı 70 liradan yaptığımız zaman nasıl kurtaracağız. Günde 20 parça yapsan bin 400 TL yapar. 2 kişi çalışıyoruz bin 400 lira ile ben çalışanların maaşını mı ödeyeceğim, kira mı ödeyeceğim, fatura mı yatıracağım. En aşağı bir parçayı 400-500 liraya yapmam lazım ki kirayı ödeyebileyim. O da mümkün değil. Şu an konteynerde kira ödemiyoruz bu yüzden uygun fiyata yapıyoruz. Vatandaşın cebinde para da yok. Çık derlerse ya bir dükkan tutup fiyatları yükselteceğiz ya da dükkanı kapatıp kenara çekilip oturacağız."

Malatya'da ticari hayatın tamamen durmaması ve yerel ekonominin canlanması için esnaflar, yetkililerden acil bir çözüm bekliyor. Konteyner dükkanlardan çıkarılmaları durumunda sokakta kalacaklarını belirten bölge esnafı, uygun taksitlerle veya TOKİ benzeri bir modelle kendilerine borç karşılığı kalıcı dükkan imkanı sunulmasını talep ediyor.