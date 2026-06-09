Ankara siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesinde planda zorunlu bir değişikliğe gidildi. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılması planlanan toplantı, taraflar arasında yaşanan tartışmaların ardından alınan kararla CHP Genel Merkezi'ne taşındı.

MALATYA HEYETİ ANKARA YOLUNDA

Meclis'teki tartışmaların ardından gelen bu adres değişikliği üzerine, Malatya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan CHP'li grup, destek amacıyla Ankara'ya hareket etti.

Ankara'ya giden heyette yerel yönetimden ve siyasetten önemli isimler yer aldı. Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Arguvan eski Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Yazıhan Belediye Meclis Üyesi Erdal Delikkaya, Mehmet Ağoğlan ve Yazıhan Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çiftçi de heyetle birlikte Ankara'ya giden isimler arasında bulundu.

GÜRSEL TEKİN'DEN YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANI'NA ÖVGÜ

Ankara'ya ulaşan Malatya heyeti, kritik toplantı öncesinde CHP'li Gürsel Tekin ile bir araya geldi. Buluşmada Malatya'dan gelen partililere teşekkür eden Tekin, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Abdulvahap Göçer'e yönelik takdirini dile getiren Gürsel Tekin, "Abdulvahap Göçer bizim Yazıhan Belediye Başkanımızdır, baş tacımızdır, aslanımızdır" şeklinde konuştu. Malatya heyetinin Ankara'daki temasları devam ediyor.