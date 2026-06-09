Malatya Havalimanı, 2026 yılının ilk 5 ayında gösterdiği performansla bölgedeki hareketliliğin merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hem iç hatlarda hem de dış hatlarda yaşanan hareketlilik, resmi rakamlara doğrudan yansıdı.

MAYIS AYINDA KAÇ YOLCU UÇTU?

DHMİ tarafından paylaşılan verilere göre; mayıs ayı içerisinde Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 71 bin 406 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde dış hat yolcu trafiği ise 378 oldu. Bu rakamlarla birlikte mayıs ayında Malatya Havalimanı'ndan hizmet alan toplam yolcu sayısı 71 bin 406'ya ulaştı.

UÇAK TRAFİĞİ 450’Yİ AŞARAK 451 OLDU

Mayıs ayında sadece yolcu sayısında değil, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısında da yoğun bir trafik yaşandı.

İç Hatlar Uçak Trafiği: 443

Dış Hatlar Uçak Trafiği: 8

Toplam Uçak Trafiği: 451

Uçuşların yanı sıra ticari ve lojistik hareketliliğin göstergesi olan yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda 549 ton olarak gerçekleşti.

YILIN İLK 5 AYINDA BÜYÜK REKOR: 342 BİNDEN FAZLA YOLCU!

2026 yılının ocak ve mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemin kümülatif sonuçları, kentteki hava yolu taşımacılığının büyüme trendini gözler önüne seriyor.

Yılın ilk 5 ayında Malatya Havalimanı’nda gerçekleşen toplam veriler şu şekilde sıralandı:

Toplam Yolcu Trafiği: 342 bin 598

Toplam Uçak Trafiği: 2 bin 236

Toplam Yük Trafiği (Kargo+Posta+Bagaj): 2 bin 591 ton