Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce yükseklikten dere yatağına uçmaya ramak kalan araç, adeta yer çekimine meydan okuyarak beton duvarın üzerinde asılı kaldı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta normal seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, bir anlık dikkatsizlik veya teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan ve kot farkı nedeniyle derin bir boşluk oluşturan bölgeye doğru savrulan araç, hızla dere yatağına doğru yöneldi.

BETON DUVAR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Herkesin "dereye uçtu" gözüyle baktığı otomobil, inanılmaz bir tesadüf eseri yol kenarındaki beton duvarın üzerinde asılı kaldı. Ön kısmı tamamen boşlukta sallanan araç, birkaç metre daha ilerlese metrelerce yükseklikten dere yatağına çakılacaktı. Sürücünün tamamen şans eseri yara almadan atlattığı kazada, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

“SÜRÜCÜNÜN SAĞ SALİM ÇIKMASI GERÇEKTEN MUCİZE”

Görgü tanıklarının ifadesi ise,

"Araba bir anda kontrolden çıktı ve boşluğa doğru kaydı. Tam dereye düşecek derken duvarın üzerinde asılı kaldı. İçinden sürücünün sağ salim çıkması gerçekten mucize"

şeklinde oldu.

VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, adeta havada asılı kalan otomobil, bölgeye çağrılan özel bir çekici ve vinç yardımıyla titiz bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yürekleri ağza getiren ve mahalleliye korku dolu anlar yaşatan kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Sürücünün ifadesine başvurulurken, kazanın kesin çıkış nedeni araştırılıyor.