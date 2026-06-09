Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi sakinleri son aylarda gelen fahiş su faturaları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Özellikle Kemal Tahir Sokak’taki birçok haneye ulaşan ve önceki ayları katlayan faturalar, mahallelinin sabrını taşırdı.

Bir aylık su tüketim bedellerinin fahiş seviyelere ulaşmasına isyan eden vatandaşlar Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (MASKİ) "Bu yanlışı düzeltin" çağrısında bulundu.

SAYAÇ ARIZASI OLABİLİR!

Yüksek tutarlı faturaların kendilerini mağdur ettiğini söyleyen Özalper Mahallesi’nde bulunan vatandaşlar, toplu olarak tepkilerini dile getirdi. Bir ayda bu kadar yüksek tüketim bedeli yansıtılmasının normal olmadığını savunan mahalle sakinleri, faturaların arkasında olası bir hesaplama hatası veya sayaç arızası olabileceğinden şüpheleniyor.

“BU PARALARI ÖDEYECEK GÜCÜMÜZ YOK”

Mahalle sakinlerinden biri yaşadıkları mağduriyeti belirterek,

"Her ay düzenli olarak faturalarımızı ödüyoruz, borcumuzu geciktirmiyoruz. Ancak son gelen faturalar normalin çok üzerinde, resmen el yakıyor. Bu paraları ödeyecek gücümüz yok. Yetkililerin bu durumu acilen araştırmasını ve bu yükü sırtımızdan almasını istiyoruz"

ifadelerine yer verdi.

“TEKNİK İNCELEMELER BİR AN ÖNCE BAŞLATILMALI”

Benzer şikayetlerin mahalledeki neredeyse her hanede yaşandığını vurgulayan vatandaşlar, fatura tutarlarının geriye dönük olarak yeniden incelenmesini talep ediyor. Özalper Mahallesi sakinleri, MASKİ yetkililerine seslenerek yüksek faturaların nedeninin kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını ve gerekli teknik incelemelerin bir an önce başlatılmasını istedi.

Şimdi gözler, mahallelinin bu haklı isyanı karşısında yetkili kurumların atacağı adımda. Vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi ve hatanın düzeltilmesi için ilgili kurumların zaman kaybetmeden harekete geçmesini bekliyor.