Malatya’nın Akçadağ ilçesinde vahşi bir hayvanın saldırısına uğrayan vatandaş adeta yaşam mücadelesi verdi. Kırsal alanda kendi halinde mantar toplayan Eyüp Toydaş, Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en korkusuz canlısı olarak geçen ve Türkiye'de görülmesi neredeyse imkansız olan bal porsuğu ile burun buruna geldi.

HIZLA SALDIRIYA GEÇTİ

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ancar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede mantar toplamak amacıyla araziye çıkan Eyüp Toydaş, bir anda bölgede avlanmakta olan iki adet bal porsuğu ile karşılaştı. Türkiye'de popülasyonu oldukça nadir olan ve saldırganlığıyla bilinen hayvanlardan biri, Toydaş’ı fark eder etmez hızla saldırıya geçti.

YERDE TAKLALAR ATARAK BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kısa süreli bir şok yaşayan Eyüp Toydaş, üzerine doğru gelen ölümcül tehlike karşısında kendini korumak için reflekslerine sarıldı. Elindeki demir çubuğu savuran Toydaş, bal porsuğunun kafasına sert bir darbe indirdi. Aldığı darbe sonrası dengesini kaybeden bal porsuğu, bir süre yerde taklalar atarak baygınlık geçirdi. Büyük mücadelenin ardından kendine gelen porsuk, daha sonra hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra cep telefonu kamerasına sarılan Eyüp Toydaş, o sıra dışı anları anbean kaydetti. Bölgede bal porsuğu görmenin şaşkınlığını gizleyemeyen Toydaş, bu canlıların bölgedeki popülasyonunun son derece nadir olduğunu söyledi.