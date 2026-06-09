Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı’nda, Yeşiltepe Mahallesi muhtelif parsellerdeki imar planı revizyonuna gelen itirazları karara bağladı. Komisyon raporuna göre; vatandaşların konut alanlarının müstakil bırakılması, yol akslarının değiştirilmesi ve fonksiyon değişikliğiyle "Ticaret-Konut" alanına dönüştürülmesi yönündeki talepleri uygun görülmedi. Meclis, mevcuttaki plan bütünlüğünü ve üst ölçekli plan kararlarını koruma gerekçesiyle bu itirazları reddetti.

Gündemin 11. maddesine göre Yeşiltepe Mahallesi muhtelif parsellerde imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar şu şekilde:

“Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan, Yeşiltepe Mahallesini kapsayan muhtelif parsellere ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Belediye Meclisimizin 05/11/2025 tarih ve 409 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2026 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Askı süresi içerisinde söz konusu imar plan tadilatına itirazlar gelmiş olup Belediye Meclisimizce yeniden görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Planlama kriterleri ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda hazırlatılan ve Yeşiltepe Mahallesini kapsayan muhtelif parsellere ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na askı süreci içinde gelen itirazlar aşağıda sıralanmıştır.

Yeşiltepe Mahallesi 2492 ada 23 nolu parselin müstakil bırakılması talebi, taşınmazın evveliyatında konut alanı olarak planlı olduğu, yapılan revizyon imar planında da konut alanı olarak korunduğu, itiraz talebinin imar uygulamasının konusu olduğundan REDDEDİLMİŞTİR. Yeşiltepe Mahallesi 1056 ve 1057 parsellerin yolda kalan alanların çıkarılması talebi yol aksını bozacağı gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. Yeşiltepe Mahallesi 3706, 3707, 3735, 3736, 3742, 3761, 3767, 3768 ve 3769 parsellerin fonksiyonları değiştirilerek Ticaret-Konut yapılması talebi plan bütünlüğünü bozacağı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, E-1.00 yapılaşma koşullu Anaokulu Alanı olarak planlı Yeşiltepe Mahallesi 3363 ada 2 nolu parselin, işitme engelli bireylere yönelik eğitim tesisine imkan verecek ve yapılaşma koşulunun E-1.25 olacak şekilde düzenlenmesi talebi KABUL EDİLMİŞTİR.”