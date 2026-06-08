Honda yönetimi, uzun vadeli rekabet gücünü korumak amacıyla şirket kaynaklarını yeni alanlara kaydırıyor. Dünyaca ünlü marka, 23 yıldır aralıksız binek otomobil satışı gerçekleştirdiği Güney Kore pazarından tamamen çekileceğini ilan etti.

GÜNEY KORE'DEKİ 23 YILLIK SERÜVEN ARALIKTA BİTİYOR

Seul merkezli Honda Kore yönetimi kararı resmileştirdi. Şirketin bölgedeki otomobil satış operasyonları 2026 yılının aralık ayı itibarıyla tamamen durdurulacak. Süreç hızlı işleyecek. Şirket, bu kritik küçülme hamlesiyle finansal gücünü çok daha karlı sektörlere odaklamayı hedefliyor.

Honda yetkilileri, pazar stratejilerindeki keskin değişimi şu sözlerle kamuoyuna duyurdu:

"Küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında, orta ve uzun vadeli rekabet gücümüzü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu doğrultuda Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldık."

MEVCUT KULLANICILARIN SERVİS VE GARANTİ HAKLARI KORUNACAK

Satış operasyonlarının bitmesi, yollardaki mevcut araç sahiplerini mağdur etmeyecek. Japon üretici, Güney Kore genelindeki periyodik bakım ve teknik servis operasyonlarının kesintisiz süreceğini taahhüt etti. Orijinal yedek parça tedariki ve resmi garanti süreçleri, mevcut sözleşmelerin son gününe kadar tıkır tıkır işlemeye devam edecek.

YENİ ROTA İKİ TEKERLEKLİ ARAÇ SEGMENTİ OLDU

Otomobil defterini kapatan şirket, bölgedeki ticari geleceğini artık motosiklet sektörüne bağladı. İki tekerlekli araç segmentinde zaten tartışmasız bir hakimiyeti olan marka, yeni yatırımlarını doğrudan bu alana yönlendirecek. Daha karlı olan bu alanda yenilikçi ürünler piyasaya sürülecek.

TÜRKİYE PAZARINDA CİVİC MODELİNİN SATIŞI DURDURULDU

Honda’nın bütçeyi ve enerjiyi yeniden yapılandırma planı sadece Asya pazarıyla sınırlı kalmadı. Küresel çapta yürütülen bu dönüşüm stratejisi, eş zamanlı olarak Türkiye pazarında da uygulamaya konuldu.

Satış grafiği beklentilerin altında kalan ve markanın Türkiye'deki amiral gemisi olarak bilinen Honda Civic modelinin satışları resmen durduruldu. Üretici, tıpkı Güney Kore'de yaptığı gibi Türkiye'deki stratejik ağırlığını da bütünüyle pazar payının güçlü olduğu motosiklet sektörüne kaydırma kararı aldı.