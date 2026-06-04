Türkiye genelinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak, kırsal alanlardaki ekonomik çeşitliliği güçlendirmek ve işletmeleri modernize etmek amacıyla başlatılan yeni hibe döneminde, Türkiye'nin 81 ilinden proje başvurusu kabul edilecek. Yatırımcıların gerçekleştireceği uygun yatırımlar için sağlanacak olan kamu katkısı, tamamen geri ödemesiz (hibe) finansman şeklinde karşılanacak.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE 30 MİLYON AVROLUK BÜYÜK BÜTÇE

Yayınlanan ilan kapsamında "M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbiri altında yer alan alt sektörler desteklenecektir. Toplam destek bütçesinin 30.000.000 Avro olarak belirlendiği bu çağrı döneminde, projelere verilecek destek oranı yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişiklik gösterecektir.

Destek kapsamına alınan alt sektörler ve yatırım kodları şu şekildedir:

103-1: Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-2: Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3: Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4: Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-5: Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-6: Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması

BAŞVURU TAKVİMİ VE KRİTİK TARİHLER

Yatırımcıların hibe desteğinden yararlanabilmesi için projelerini belirlenen takvim doğrultusunda eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekiyor. Başvuru süreci hem online sistem üzerinden hem de fiziki olarak koordinatörlüklere yapılacak teslimatlarla yürütülecek.

Başvuru Kabul Başlangıcı: 12 Haziran 2026 – Saat: 09:00 (Yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofisleri)

Online Proje Başvuru Sistemi Kapanışı: 13 Temmuz 2026 – Saat: 18:00

Fiziki Evrak Son Teslim Tarihi: 20 Temmuz 2026 – Saat: 18:00

Kritik Uyarı: Belirlenen son teslim tarihinden ve saatinden sonra yapılacak hiçbir başvuru Kurum tarafından kabul edilmeyecektir.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU KILAVUZU

Yatırıma esas proje hazırlama kuralları, uygun harcama listeleri, başvuru belgeleri şablonları ve tüm teknik detayları içeren "Başvuru Çağrı Rehberi", TKDK'nın resmi internet adresi olan www.tkdk.gov.tr üzerinden erişime açılmıştır.