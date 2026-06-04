Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hıdır Gülbey’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi.

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Melahat Şahin’in taziye adresi: Karabağlar Mahallesi, Battalgazi.

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ünal Eroğlu’nun taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi.

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezahat Ekici’nin taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi.

49 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kılıç’ın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sait Çetin’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında vefat eden ve Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güley Orman’ın taziye adresi: Teknokent Konteynerkent, Battalgazi.