Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin sosyal ve kültürel dönüşümünde milat olacak dev gençlik ve spor yatırımlarının detaylarını açıkladı. Duruş Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Başkan Er, toplamda 4 milyar lirayı bulan gençlik ve spor yatırımlarının en prestijli ayaklarından biri olan yeni nesil kütüphanenin kapılarını açtı. Eski belediye fuaye alanının tamamen dönüştürülmesiyle hayata geçirilen proje, hem mimarisi hem de işletme modeliyle Türkiye’ye örnek olmaya hazırlanıyor.

"280 MİLYON TL POLEMİĞİNE GİRMEM, GELİP GÖRSÜNLER"

Kamuoyunda ve basında kütüphanenin maliyetine yönelik yapılan "Bir kütüphaneye 280 milyon TL verilir mi?" eleştirilerine ilk kez bu kadar net yanıt veren Başkan Sami Er, kaliteden ödün vermediklerini vurguladı. Benzer bir projeyi İstanbul Fatih’te de hayata geçirdiklerini belirten Er, şu ifadeleri kullandı:

"O polemiklere hiç girmedim. Onu söyleyenler gelip buraları bir görsünler. İnsanlar zannettiler ki dört duvar içerisine dört tane masa koyup bırakacağız. Burada kullanılan her bir malzeme özenle seçildi, sıradan hiçbir şey yok. Fatih’te yaptığımız kütüphane 8. yılına giriyor, ne masasında ne sandalyesinde en ufak bir deformasyon yok. Burası da Malatya’mızın çocuklarına yakışacak kalitede inşa edildi."

DEPREM BÖLGESİNDE "ÇELİK GÜÇLENDİRMELİ" GÜVENLİ ALAN

Belediye binasının altında bulunan ve yıllardır atıl duran 6 bin 400 metrekarelik dev alanı adeta küllerinden doğurduklarını belirten Başkan Er, Malatya’nın deprem gerçeğini unutmadıklarını ifade etti. Yapıda hasar olmamasına rağmen çok ciddi bir "çelik güçlendirme" imalatı yaptıklarını belirten Er, "Ailelerimiz çocuklarını buraya sıfır riskle, tam bir güven içinde gönderecek. Çok ciddi donatılar ve demir-çelik aksamlar kullanarak burayı tamamen güvenli hale getirdik" dedi.

YOL GEÇEN HANI OLMAYACAK SIKI KURALLAR VE KİMLİK ŞARTI!

Yeni kütüphanenin en dikkat çeken yönlerinden biri de işletimindeki yüksek disiplin ve güvenlik yazılımları olacak. Başkan Sami Er, kütüphanenin bir "yaşam alanı" olduğunu ancak asla suistimal edilmeyeceğini belirtti:

Kimliksiz Giriş Yok: İçeriye sadece kimlik kartı ile girilebilecek. Yol geçen hanı gibi isteyen elini kollunu sallayarak giremeyecek.

İçeriye sadece kimlik kartı ile girilebilecek. Yol geçen hanı gibi isteyen elini kollunu sallayarak giremeyecek. Mola Takibi: Ders çalışma düzenini bozmamak adına öğrencilerin mola süreleri yazılımla takip edilecek. Gün boyu 4 adet 25 dakikalık mola hakkı bulunacak.

Ders çalışma düzenini bozmamak adına öğrencilerin mola süreleri yazılımla takip edilecek. Gün boyu 4 adet 25 dakikalık mola hakkı bulunacak. Sistem Dışı Kalma Cezası: İçeride diğer öğrencileri rahatsız eden, haşarılık yapan veya düzeni bozan öğrenciler yazılım sistemi tarafından otomatik olarak tespit edilecek ve aşamalı olarak (geçici veya kalıcı) kütüphaneden men edilecek.

3 ÖĞÜN ÜCRETSİZ ÇORBA, SINIRSIZ ÇAY VE SU

Özellikle üniversiteye hazırlanan gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla 100 kişilik özel bir amfi sisteminin kurulduğunu belirten Er, kütüphane içindeki sosyal donatıları da paylaştı. Kütüphane bünyesinde yer alan 100 kişilik kafeteryada para asla geçmeyecek. Kütüphaneyi kullanan gençlere günde en az 3 öğün ücretsiz çorba, sınırsız çay ve su ikramı yapılacak. Kahve ikramı ise belirli sınırlarda tutulacak.

Kendi iklimlendirme, aydınlatma ve itfaiye sistemleriyle belediye ana binasından tamamen bağımsız (izole) çalışacak olan 815 kişi kapasiteli ve 60 bin kitap hacimli dev kütüphane, yarından itibaren kapılarını ailelere ve gençlere açıyor.