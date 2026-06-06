Ekonomi yönetimiyle sağlanan koordinasyon çerçevesinde, ticari çarkların dönmesini desteklemek amacıyla ilk etapta 25 milyar TL'lik dev bir limit kullanıma sunuldu. Yıl sonuna kadar bu hacmin tam 100 milyar TL'ye çıkarılması planlanıyor. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi şartları nelerdir ve hangi bankalardan alınır? İşte esnafa can suyu olacak dev paketin tüm detayları...

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak olan yeni dönem Nefes Kredisi başvuruları, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla resmen başlıyor. İşletmeler, pazartesi sabahından itibaren ilgili banka şubeleri üzerinden işlemlerini başlatabilecek.

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR? (VADE, LİMİT VE FAİZ ORANLARI)

Yeni dönem Nefes Kredisi, işletmelere nefes aldıracak oldukça esnek ödeme koşulları ve piyasa şartlarına göre uygun maliyet oranları sunuyor:

Azami Kredi Limiti: Firma başına en fazla 3 milyon TL kredi kullanılabilecek.

Geri Ödeme Planı: Toplamda 48 aya kadar vade seçeneği sunulurken, işletmeler 6 ay anapara ödemesiz dönem avantajından yararlanabilecek. Yani ilk 6 ay anapara ödemesi yapılmayacak.

Faiz Oranları: Finansman maliyetleri vade süresine göre şu şekilde kademelendirildi:

24 Aya Kadar Olan Vadelerde: Yıllık yüzde 36 faiz oranı,

24 Ay Üzeri Olan Vadelerde: Yıllık yüzde 34 faiz oranı uygulanacak.

TOBB NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK, NASIL BAŞVURULUR?

Nefes Kredisi'nden TOBB'a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi olan işletmeler (KOBİ'ler) yararlanabilecek.

Başvuru Adımları:

Krediye başvurmak isteyen oda ve borsa üyesi işletmelerin öncelikle bağlı bulundukları Oda veya Borsadan "TOBB Nefes Kredisi Başvuru Belgesi" almaları gerekmektedir. (Bu belge e-belge olarak oda-borsa sistemlerinden de temin edilebilir).

Alınan üyelik belgesi ile birlikte protokol imzalanan katılımcı bankalardan birine giderek kredi başvurusu şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YAPILABİLECEK KATILIMCI BANKALAR HANGİLERİ?

İşletmeler, işlemlerini Türkiye genelinde yaygın ağı bulunan 4 kamu ve 5 özel banka olmak üzere toplam 9 bankanın şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek:

Kamu Bankaları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası.

Özel Bankalar: Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası.

"AMACIMIZ ÇARKLARIN DÖNMESİNİ SAĞLAMAK"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük zorluğun finansmana erişim ve kredilerdeki büyüme sınırları olduğunu belirtti. 2025 yılı içerisinde üç aşamada gerçekleştirilen Nefes Kredisi'nden 61 bin firmanın yararlandığını ve sağlanan desteğin 81 milyar TL’ye ulaştığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. KOBİ’lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir."