ÖSYM Başkanlığı'nın yaptığı son dakika duyurusunun ardından adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve sonuç sorgulama sayfasına akın etmeye başladı. Peki, ALES/1 sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte T.C. Kimlik No ve aday şifresi ile Hızlı ALES Sonuç Sorgulama Ekranı ve kritik detaylar...

ALES/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mayıs 2026 tarihinde yapılan ve hemen ardından Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u kamuoyuna, tamamı ise adayların incelemesi için ÖSYM AİS ekranına yüklenen ALES/1 sınavında değerlendirmeler bitti. ÖSYM’den yapılan resmi açıklamaya göre; adaylar sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişebilmektedir.

Adayların sınav günü saat 13.20'de başlayan ve 20 Mayıs 2026 tarihine kadar devam eden 10 günlük soru kitapçığı görüntüleme ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, nihai puanlar sisteme yüklenmiş oldu.

ALES SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

ÖSYM, geleneksel olarak sınav sonuç belgelerini adayların adreslerine posta yoluyla göndermemektedir. Bu nedenle puanlar yalnızca internet ortamından öğrenilebilecek. ALES/1 sonuçlarını hızlıca sorgulamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "2026-ALES/1 Sınav Sonuçları" başlığına tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrana T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi doğru bir şekilde yazın. (İsteyen adaylar e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanarak da giriş sağlayabilir.)

Giriş yaptıktan sonra sınavdaki doğru-yanlış sayılarınızı, Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerindeki ALES puanınızı görebilirsiniz.

ÖSYM’DEN SORU KİTAPÇIĞI VE TELİF HAKKI UYARISI

ÖSYM Başkanlığı, ALES sınav sorularının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında "eser" niteliğinde olduğunu ve telif haklarının tamamen kuruma ait olduğunu hatırlattı. Yapılan resmi uyarıda, ÖSYM’nin yazılı izni olmaksızın sınav sorularının hangi amaçla olursa olsun kısmen veya tamamen çoğaltılamayacağı, basılamayacağı, internet ortamında paylaşılamayacağı veya ticari amaçla dağıtılamayacağı belirtildi.

Bu sınavdan elde edilen ALES puanları, akademik kadro başvurularında ve lisansüstü eğitim girişlerinde açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

2026-ALES/1 Sınav Sonuçları

2026-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)