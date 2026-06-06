Eğitim maratonunun son düzlüğünde MEB beklenen duyuruyu yaptı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü ülke genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Peki, okullar neden tatil edildi ve cuma günü kimleri kapsıyor? İşte MEB'in 12 Haziran kararı ve tüm gerekçeleri...

OKULLAR 12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ NEDEN TATİL EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre tatil kararının arkasında dev bir sınav organizasyonu yatıyor. 14 Haziran 2026 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" hazırlıkları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Sınavın yapılacağı okul ve kurumlarda; sıraların düzenlenmesi, salonların numaralandırılması, optik formların tasnifi ve gerekli tüm fiziki ile teknik kontrollerin eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran Cuma günü okulların kapalı olmasına karar verildi.

ÖĞRENCİLERE DERS YOK, ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ!

MEB'in açıkladığı LGS hazırlık kararı hem öğrencileri hem de öğretmenleri doğrudan etkiliyor:

Öğrenciler İçin Ders İşlenmeyecek: 12 Haziran Cuma günü tüm okul öncesi (anaokulları), ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki örgün eğitim kurumlarında ders zil çalmayacak, eğitim yapılmayacak.

Öğretmenler İdari İzinli Sayılacak: Bakanlığın açıklamasına göre, okulların sınav hazırlığı nedeniyle tatil edildiği cuma gününde öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli kabul edilecek.

Sınav Stresine Büyük Mola: Bu 1 günlük ara, aynı zamanda pazar günü geleceğini belirleyecek olan LGS'ye girecek sekizinci sınıf öğrencileri için de büyük bir fırsat olacak. Adaylar sınav öncesindeki son cuma gününü ders stresi olmadan, dinlenerek ve moral depolayarak geçirebilecek.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANIYOR? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12 Haziran Cuma günü verilecek 1 günlük sınav arası, veli ve öğrencilerin akıllarına "Okullar erken mi kapanıyor, karneler erken mi verilecek?" sorusunu getirdi. Ancak MEB'in daha önce yayımladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

2025-2026 eğitim maratonu, planlandığı gibi 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla resmi olarak sona erecek. Bu tarihten itibaren milyonlarca öğrenci için yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemi başlayacak.