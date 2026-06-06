BUSABAH TV ekranlarında yayınlanan, moderatörlüğünü Malatya Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un üstlendiği Bakış Açısı programı, bu hafta Malatya ve Türkiye gündemine oturan iddialarla çalkalandı. Gazeteci Ali Aladağ ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın’ın konuk olduğu programda; AK Parti Malatya İl Teşkilatı’ndaki değişim rüzgarlarından muhalefete, deprem sonrası milletvekillerinin performansından gizli ortaklık iddialarına kadar ezber bozan açıklamalar yapıldı.

İşte Malatya siyasetinin röntgenini çeken o programdan öne çıkan başlıklar ve kulislerin perde arkası...

AK PARTİ MALATYA İL BAŞKANI ALİ BAKAN GİDİYOR MU?

AK Parti genel merkezinin Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarını değiştirmesinin ardından gözler AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan’a çevrildi. Kulislerde Ali Bakan’ın görevden alınacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Programda konuşan gazeteci Ali Aladağ, siyasette her an her şeyin değişebileceğini belirterek rahmetli Turgut Özal’ın sözlerine atıfta bulundu:

"Rahmetli Özal, 'Siyaseti öğrenmek istiyorsan Akçadağ’da Şeytan Çarşısı’na git' derdi. Malatya adeta üstü açık bir siyaset okuludur."

Aladağ, haziran ayı içerisinde AK Parti’de 6 il başkanı ve toplamda 50’ye yakın il-ilçe başkanının değişeceğini iddia ederek, Ali Bakan hastanede ölümle burun burunayken bile parti içinden bazılarının "biz göreve hazırız" mesajı verdiğini ifşa etti.

"ALİ BAKAN İYİ BİR YÖNETİM KURAMADI"

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ise AK Parti Malatya siyasetindeki yapısal sorunlara dikkat çekti. Eski İl Başkanı Namık Gören’in ardından göreve gelen Ali Bakan’ın en büyük dezavantajının Bülent Tüfenkci ile geçmişteki ortaklığı olduğunu belirten Aydın, şu eleştirilerde bulundu:

“AK Parti içinde Bülent Tüfenkci’ye karşı olan herkes Ali Bakan’ın karşısında konumlandı. Parti şu an üç bölünmüş durumda. Ali Bakan kimseye ‘hayır’ diyemediği için pasif bir yönetim kurdu. Şu an kendi yönetim kurulu üyeleri bile arkasında durmuyor. ‘Ali Bakan bugün yarın görevden alınacak’ algısı yüzünden bürokratlar bile iş yapmak için yeni başkanı bekliyor, şehir hizmet alamıyor.”

"SİYASETÇİLER ERDOĞAN’IN SIRTINDAN GEÇİNİYOR"

Malatya milletvekillerinin halktan kopuk olduğunu savunan Mehmet Aydın, kentteki siyasi boşluğu şu sözlerle özetledi:

"Kimse kusura bakmasın, Malatya’da siyasetçiler kendi güçleriyle oy almıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyuyla seçiliyorlar. Bugün Malatya Valisi milletvekili adayı olsa net seçilir. Çünkü halkın sorunlarıyla siyasetçiler değil, Vali Bey ilgileniyor."

Milletvekillerinin performansını tek tek masaya yatıran Aydın; Bülent Tüfenkci'nin beklenen "abi" rolünü üstlenemediğini, İhsan Koca'nın Ankara'daki görevleri nedeniyle sahada bulunmadığını, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın ise iyi niyetli çabasına rağmen 2 yıldır acemiliğini atamadığını iddia etti. Aydın,

"Yapamayan milletvekili istifa etmeli, hele deprem yaşamış bu şehirde şımarıklık yapmaya kimsenin hakkı yok"

diyerek sert çıktı.

"HEM ELEŞTİRİYOR HEM AK PARTİLİLERLE ORTAKLIK YAPIYOR"

Veli Ağbaba’nın Malatya’daki yaşam tarzını ve siyasi ilişkilerini eleştiren Mehmet Aydın, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi:

"Veli Ağbaba’nın emeklinin, asgari ücretlinin halinden anlama ihtimali sıfırdır. Kürsülerde 'Bu ülkeyi yiyorlar' diye eleştirdiği AK Partili Mustafa Özmüş ile İzmir’deki şirketlerde ortaklığı var. Ticari dükkanlarının en büyük müşterileri de yine AK Partililer. Muhalefet de iktidar da halkı düşünmüyor; tek dertleri Ankara’ya oynayıp yerlerini garantilemek."

"BİZ GAZETECİYİZ, HAKKANİYETİ SAVUNUYORUZ"

Kendisine gelen eleştirilere de yanıt veren Aydın,

"Ben AK Partili değilim, hiçbir partiye üyeliğim yok. Milliyetçi ve vatansever bir gazeteciyim. Biz iktidarın da muhalefetin de yanlışını söylemek zorundayız. Ne zaman 'bizden' demeden adaletli konuşursak, bu şehir o zaman düzelir"

diyerek sözlerini noktaladı.