Saha ziyaretleri kapsamında projelerin son durumunu yerinde inceleyen Bölge Müdürü Açıkgöz’e, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinden oluşan heyet eşlik etti. Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Açıkgöz, su kaynaklarının etkin kullanılması ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla yapılan yatırımların Malatya ve bölge ekonomisi için hayati bir değer taşıdığını vurguladı.

İşte Malatya tarımının çehresini değiştirecek 3 büyük projede son durum ve hedefler:

1. Arguvan’ın Kaderini Değiştirecek Dev Proje: Yoncalı Barajı

Malatya’nın en stratejik tarım projelerinden biri olan Yoncalı Barajı ve Sulaması, özellikle Arguvan ve çevresindeki geniş tarım arazilerine hayat verecek.

Depolama Kapasitesi: 114 milyon metreküp

Yükseklik: Temelden 98 metre

Hedeflenen Sulama Alanı: Tüm bileşenlerin devreye girmesiyle tam 174 bin 650 dekar arazi modern sulamaya kavuşacak.

Katkısı: Bölgede ürün çeşitliliği artacak, tarımsal verim katlanacak ve kırsal istihdama dev bir katkı sunulacak.

2. Yazıhan Ovası ve Kayısı Üreticisine Can Suyu: Boztepe Barajı

Yazıhan bölgesindeki verimli topraklara can suyu sağlayan Boztepe Barajı Sulaması, kentin en önemli sulama yatırımları arasında yer alıyor.

Hedeflenen Sulama Alanı: Yaklaşık 120 bin dekarlık tarım arazisi.

Katkısı: Başta Malatya'nın dünya markası ürünü kayısı olmak üzere, bölgedeki tarımsal üretime ve üreticilerin gelir artışına doğrudan katkı sunacak. Kapalı ve modern sulama sistemleriyle su israfının da önüne geçilecek.

3. Medik Barajı ile Kesintisiz Sulama Kapasitesi

İnceleme programının bir diğer önemli ayağı olan Medik Barajı ve Sulaması projesinde de hedefler büyük. Bölgedeki tarım alanlarının sulama kapasitesinin artırılması ve üreticilerin mevsimsel su ihtiyacının kesintisiz karşılanması amacıyla yürütülen modernizasyon çalışmaları masaya yatırıldı.

ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞECEK, VERİM KATLANACAK

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen bu dev su yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte;

Malatya genelinde modern (damlama ve yağmurlama) sulama sistemleri yaygınlaşacak,

Vahşi sulamanın önüne geçilerek su tasarrufu maksimuma çıkarılacak,

Çiftçilerin en büyük gider kalemi olan tarımsal üretim maliyetleri azaltılacak,

Yüksek verim artışıyla birlikte hem Malatya hem de ülke ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlanacak.