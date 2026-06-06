Olay, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Mukaddes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evin pencerelerinden ve çatısından yükselen yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri, büyük panik yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan itfaiye erleri, alevlere dört bir yandan hızlı ve profesyonel bir şekilde müdahale etti. Yangının bitişikteki yapılara ve çevre binalara sıçrama riskini ortadan kaldıran ekipler, alevleri yoğun bir çalışma sonucunda kontrol altına alarak söndürdü.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR BÜYÜK

Kısa süreli paniğe neden olan yangında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından evde yapılan soğutma çalışmalarında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü.