Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığı için önerilen yıllık güvenli referans değer 15 μg/m³ olarak kabul ediliyor. Ancak Türk Toraks Derneği'nin raporuna göre Malatya’daki yıllık partikül madde (PM10) düzeyi tam 111,73 olarak ölçüldü.

Bu rakam, Malatya'da yaşayan vatandaşların DSÖ standartlarının yaklaşık 7,5 katı daha kirli bir havayı soluduğunu gösteriyor. Şehirde deprem konutları inşaatları, yıkım çalışmaları, moloz döküm alanları ve tozlanmanın bu kirlilikte büyük payı olduğu tahmin ediliyor. Malatya, bu korkutucu oranla Türkiye’nin en kirli ili olan Iğdır’ın (118.17) hemen arkasında yer aldı.

EN KİRLİ VE EN TEMİZ 10 İL SIRALAMASI

Rapora göre Türkiye’de partikül madde kirliliği en yüksek ve en düşük olan şehirlerin sıralaması şu şekilde oluştu:

Havası En Kirli 10 İl:

Iğdır (118.17)

Malatya (111.73)

Osmaniye (111.23)

Kahramanmaraş (97.4)

Hatay (89.35)

Ağrı (69.09)

Hakkâri (62.26)

Mersin (58.29)

Şırnak (57.96)

Bursa (57.08)

Dikkat çeken detay: Deprem bölgesindeki illerin (Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye) ilk 5 sırada yer alması, bölgedeki çevre ve akciğer sağlığı riskini bir kez daha kanıtladı.

Havası En Temiz 10 İl:

Kırklareli (22.46)

Artvin (24.02)

Bayburt (24.85)

Sinop (25.14)

Bingöl (25.41)

Rize (26.74)

Karabük (27.95)

Kırşehir (28.4)

Isparta (29.43)

Bartın (30)

Üç Büyük Şehirde Durum Ne?

Raporda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde de durumun iç açıcı olmadığı ve DSÖ sınırlarının aşıldığı belirtildi. Üç büyük ildeki partikül madde düzeyleri şöyle kayıtlara geçti:

İstanbul: 36.88

Ankara: 39.35

İzmir: 41.81