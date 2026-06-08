Sınav gününe kısa bir süre kala, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınava girecekleri bina, okul ve salon bilgilerini içeren ÖSYM sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı geliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sınav yerleri henüz resmi olarak ilan edilmedi. Ancak sınav giriş belgelerinin bu hafta içinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Süreci yakından takip eden üniversite adayları, belgeler yayımlandığı andan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınava girecekleri merkezleri öğrenebilecek.

2026 YKS Oturumları Ne Zaman Yapılacak?

Üç farklı oturum halinde organize edilecek olan üniversiteye giriş sınavlarının takvimi ve saat detayları şu şekilde netleşti:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): Sınav maratonunun ilk basamağı olan TYT oturumu, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınavda adaylara 165 dakika süre tanınacak ve oturum 12.40'ta son bulacak.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İkinci günün ilk oturumu olan AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. 180 dakikalık süresi bulunan bu önemli sınav saat 13.15'te tamamlanacak. YÖKDİL ertelendi mi? ÖSYM son dakika duyurdu: 2026-YÖKDİL/2 sınav tarihi değişti! (ÖSYM sınav takvimi güncellendi) İçeriği Görüntüle

Yabancı Dil Testi (YDT): Pazar gününün son oturumu olan YDT ise aynı gün saat 15.45'te start alacak. Adayların 120 dakika boyunca ter dökeceği dil sınavı saat 17.45'te sona erecek.

Adaylar İçin Kritik "15 Dakika" Uyarısı

ÖSYM'nin katı bir şekilde uyguladığı sınav kuralları kapsamında adayların zamanlama konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sınav binalarına alımlar, oturumların başlama saatinden tam 15 dakika önce kapatılacak. Buna göre TYT ve AYT oturumları için saat 10.00'dan sonra, YDT oturumu için ise saat 15.30'dan sonra gelen hiçbir aday, her ne sebeple olursa olsun sınav binalarına kabul edilmeyecek. Yetkililer, kimlik kontrolü ve arama süreçlerinde zaman kaybetmemek adına adayların sınav saatinden en az 1 saat önce sınav merkezlerinin önünde hazır bulunmalarını tavsiye ediyor.