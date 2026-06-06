İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle başlayan BİLSEM maratonunda ikinci aşama heyecanı yaşanıyor. İlk tarama testlerini başarıyla tamamlayarak bireysel mülakat hakkı kazanan binlerce öğrenci, uzman komisyonlar karşısında yeteneklerini sergiliyor. Sınavların tamamlandığı merkezlerde heyecan katsayısı artarken, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları neden açıklanmadı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Bakanlığın yayınladığı resmi kılavuzla birlikte kesin kayıt hakkı kazanacak adayların listesinin erişime açılacağı gün netleşti. Peki, 2026 BİLSEM mülakat sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

2026 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen takvime göre, bireysel değerlendirme aşamasına katılan öğrencilerin merakla beklediği mülakat sonuçları 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte, genel yetenek, müzik ve resim alanlarında yapılan değerlendirmeler neticesinde Bilim ve Sanat Merkezleri’ne kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi e-Okul ve MEB sistemleri üzerinden paylaşılacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Mülakat aşamasına giren pek çok veli, sonuçların neden henüz duyurulmadığını sorguluyor. Bireysel değerlendirme sınavları Türkiye genelinde tek bir günde yapılmıyor; her öğrenci randevu sistemiyle farklı tarihlerde mülakata alınıyor. 6 Nisan 2026 tarihinde başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, 19 Haziran 2026 tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek. Tüm illerdeki mülakatlar tamamen son bulmadan ve tüm adayların puanları sisteme işlenmeden sonuçlar erişime açılmıyor.

2026 BİLSEM KESİN KAYITLARI NE ZAMAN VE HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

3 Temmuz'da ilan edilecek mülakat sonuçlarının ardından, merkezlere yerleşmeye hak kazanan özel yetenekli öğrenciler için kayıt dönemi başlayacak. Bakanlığın takvimine göre, 2026 BİLSEM kesin kayıt işlemleri 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belirtilen bu süre zarfında kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek.

BİLSEM NEDİR VE HER YIL KAÇ ÖĞRENCİ BU MERKEZLERE KABUL EDİLİYOR?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), örgün eğitimlerine devam eden üstün yetenekli öğrencilerin okul dışı zamanlarda potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaları amacıyla kurulan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ücretsiz bir özel eğitim kurumudur. Her yıl yüz binlerce ilkokul öğrencisi bu tanılama sürecine dahil olmak için başvuruda bulunuyor. Ancak yapılan zorlu değerlendirmeler sonucunda adayların sadece yüzde 3 ile yüzde 5'lik dilimi merkezlere kabul ediliyor.

Geçmiş dönemlerde 398 bin başvuru arasından yaklaşık 13 bin, bir başka dönemde ise 20 bin civarında öğrenci listelere girmeyi başardı. Şu an Türkiye genelindeki tüm BİLSEM'lerde aktif olarak eğitim gören toplam öğrenci sayısı 67 binin üzerinde seyrediyor.