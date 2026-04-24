Eskişehir, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecileri buluşturan önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 70. Başkanlar Konseyi ve Basın Vakfı Genel Kurulu, Haller Gençlik Merkezi’nde başladı. Program öncesinde salona gelerek katılımcıları selamlayan Ayşe Ünlüce, gazetecilerle bir araya geldi.

Konuşmasında Türkiye’de sadece gazeteciliğin değil, birçok mesleğin benzer sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ünlüce, özellikle zor dönemlerde meslek gruplarının toplumdan yana bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Kendi mesleğinin hukuk olduğunu hatırlatan Ünlüce, avukatlıktan mühendisliğe kadar pek çok alanda benzer zorlukların hissedildiğini ifade etti.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve yatırımlardan ibaret olmadığını belirten Ünlüce, asıl hedefin vatandaşla güçlü bir bağ kurmak olduğunu söyledi. Daha önce Yılmaz Büyükerşen ile birlikte görev yaptığını hatırlatan Ünlüce, bu deneyimi yeni dönemde daha ileri taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Şehirde aidiyet duygusunu güçlendiren projelere öncelik verdiklerini de sözlerine ekledi.

2026 PROJELERİ VATANDAŞ KATILIMIYLA HAZIRLANDI

Ünlüce, 2026 yılına yönelik projelerin “Bi’Fikirle Eskişehir” adlı katılımcı modelle hazırlandığını açıkladı. Vatandaşlardan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle başlangıçta planlanan proje sayısının artırıldığını belirten Ünlüce, hazırlanan çalışmaların şehrin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini söyledi.

Toplantıda konuşan Yılmaz Karaca, basın sektörünün ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Yerel basının ayakta kalmasının giderek zorlaştığını belirten Karaca, buna rağmen meslek örgütlerinin dayanışma içinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Eskişehir’deki toplantının yüksek katılımla gerçekleştiğini de vurguladı.

“ANADOLU BASINI DESTEKLENMELİ”

Utku Çakırözer ise gazeteciliğin hem ekonomik hem de hukuki açıdan baskı altında olduğunu belirtti. Anadolu basınının toplumun sesi olduğunu vurgulayan Çakırözer, yerel medyanın varlığını sürdürebilmesi için desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe Menderes Türel ve Şakir Gürel başta olmak üzere çok sayıda medya temsilcisi katıldı. Türkiye’nin 71 ilinden gelen 125 gazetecinin yer aldığı toplantıda, sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.