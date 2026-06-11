Malatya Battalgazi İlçe Müftülüğüne bağlı Mehmet Ayşe Birsen 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler için duygu dolu bir yıl sonu programı düzenlendi. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca büyük bir azim göstererek Kur’an-ı Kerim okumaya geçen ve hatim indiren minik yüreklerin başarısı, veliler ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilenirken, yapılan hatim duası ise duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Veliler, çocuklarının Kur’an-ı Kerim öğrenme sürecindeki gelişimlerini gururla izlerken, manevi atmosfer programa katılan herkesi etkiledi.

Katılımcılar, çocukların küçük yaşlarda Kur’an-ı Kerim ile buluşmalarına katkı sunan öğretici Fatma Yalınbaş ’a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, programın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yıl sonu programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve öğrencilere verilen hediyelerin ardından sona erdi.