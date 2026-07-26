Resmî Gazete’nin Yürütme ve İdare Bölümü'nde, yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari yapılarını ilgilendiren üç farklı yönetmelik kararı açıklandı:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AĞRISEM) işleyişi, çalışma usulleri ve idari süreçlerine dair maddeleri içeren yönetmelik resmen yürürlüğe girdi.

Antalya Bilim Üniversitesi: Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde kapsamlı bir değişikliğe gidilerek yeni maddeler eklendi.

Kastamonu Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği güncellenerek lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve tez süreçlerine dair yeni esaslar yayımlandı.

İlan Bölümü: Yargı Duyuruları ve Merkez Bankası Verileri

Günün İlan Bölümü ise yargı, ihale ve finans başlıkları altında üç ana kategoride kamuoyuna sunuldu:

Yargı İlanları: Çeşitli mahkemelere ait tebligatlar ve karar özetleri yer aldı.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları: Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale duyuruları paylaşıldı.

Çeşitli İlanlar: Piyasaların yakından takip ettiği T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) Günlük Değerleri listelenerek finans sektörünün bilgisine sunuldu.