Malatya’da yaşayan vatandaşlar dikkat. 26 Temmuz 2026 Pazar günü Malatya genelinde uygulanacak olan planlı elektrik kesintisi programı duyuruldu. Şebeke altyapısını güçlendirme ve işletme bakım çalışmaları kapsamında kentin üç büyük ilçesinde saatler sürecek kesintiler yaşanacak.

Yapılan açıklamaya göre planlı bakım ve onarım çalışmaları sabah saat 09:00 itibarıyla başlayacak ve akşamüstü 17:00'ye kadar devam edecek.

Elektrik Kesintisinden Etkilenen İlçeler ve Mahalleler

Kesintilerin uygulanacağı bölgeler ve etkilenecek mahalleler şu şekildedir:

Yeşilyurt (09:00 - 17:00): Üçgöze Mahallesi, Salkonak Mahallesi, Gündüzbey Mahallesi

Battalgazi (09:00 - 17:00): Gülümuşağı Mahallesi, Uluköy Mahallesi, Beydağı Mahallesi

Pütürge (09:00 - 17:00): Kayadere Mahallesi, Uzuntaş Mahallesi, Yandere Mahallesi, Yeşildere Mahallesi, Bakımlı Mahallesi, Örmeli Mahallesi, Şiro Taraksu Mahallesi

Kesinti saatleri boyunca elektrikli cihazların zarar görmemesi adına fişten çekilmesi ve 8 saat sürecek çalışma boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.