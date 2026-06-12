12 Haziran 2026 tarihli ve 33278 sayılı Resmi Gazete, yürütme ve idare bölümündeki kritik kararlarla yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararlarında en çok dikkat çeken unsurlar, çok sayıda üniversitenin akademik personel alım ilanları ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda (Trafik Sigortası) yapılan değişiklikler oldu.

Peki, 12 Haziran Resmi Gazete atamaları ve kararları neler? Hangi üniversiteler öğretim görevlisi alımı yapıyor? İşte bugünkü kararların tüm detayları...

HANGİ ÜNİVERSİTELER AKADEMİK PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

Bugünkü Resmi Gazete ilanlarına göre, akademik kariyer hedefleyenler ve iş arayanlar için çok sayıda kadro açıldı. Öğretim görevlisi ve akademik personel alımı yapacağını duyuran üniversiteler şunlar:

Düzce Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kadir Has Üniversitesi

İstanbul Beykent Üniversitesi

Başvuru şartları, kadro dağılımları ve tarihler üniversitelerin kendi rektörlük duyuruları ile ilan bölümünde yer alacak.

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM GENEL ŞARTLAR DEĞİŞTİ!

12 Haziran Resmi Gazete kararlarının ekonomi ve sürücüleri ilgilendiren en önemli maddesi ise Tebliğler bölümünde yer aldı. "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği resmen yürürlüğe girdi. Bu değişiklik, araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası kapsamındaki haklarını ve muafiyet şartlarını doğrudan etkileyecek.

YENİ YÖNETMELİKLER VE EĞİTİM KARARLARI

Bugün Resmi Gazete'de iki üniversitenin yabancı diller yüksekokuluna dair yeni yönetmelikler de yayımlandı:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. KTO - Karatay Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.