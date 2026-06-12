Malatya genelinde kesintisiz ve daha sağlıklı bir enerji akışı sağlamak amacıyla altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, 12 Haziran Cuma günü Malatya’nın en büyük ilçeleri de dahil olmak üzere birçok noktada saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak.

Günlük planlamasını yapmak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında kendi mahallelerinin durumunu sorguluyor. İşte kesintiden etkilenecek o bölgeler ve elektriklerin kesileceği net saatler:

BATTALGAZİ İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Battalgazi ilçesinde bugün geniş çaplı bir çalışma yürütülecek. Farklı mahallelerde kesinti saatleri değişkenlik gösteriyor:

09:00 - 11:00 Saatleri Arası (Kısa Süreli Kesinti): Alacakapı, Bahçelievler, Dolamantepe, Karabağlar, Karahan, Meydanbaşı, Toptaş, Yeni Mahalle, Orduzu, Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü, Karaköy, Adagören, Ağılyazı, Alişar, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Kemerköprü, Kuluşağı, Şişman, Toygar ve Yarımcahan Mahalleleri.

Alacakapı, Bahçelievler, Dolamantepe, Karabağlar, Karahan, Meydanbaşı, Toptaş, Yeni Mahalle, Orduzu, Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü, Karaköy, Adagören, Ağılyazı, Alişar, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Kemerköprü, Kuluşağı, Şişman, Toygar ve Yarımcahan Mahalleleri. 09:00 - 12:00 Saatleri Arası (3 Saatlik Kesinti): Bahri Mahallesi, Alhanuşağı Mahallesi, Düzyol Mahallesi, Kamıştaş Mahallesi.

Bahri Mahallesi, Alhanuşağı Mahallesi, Düzyol Mahallesi, Kamıştaş Mahallesi. 13:00 - 15:00 Saatleri Arası (Öğleden Sonra Kesintisi): Bağtepe Mahallesi, Bulgurlu Mahallesi, Göller Mahallesi.

YEŞİLYURT İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Yeşilyurt ilçesinde öğleden sonra planlı bakım çalışması devreye alınacak:

15:00 - 17:00 Saatleri Arası: Yaka Mahallesi ve Samanköy Mahallesi.

DARENDE İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Darende'de bugün bir mahallede enerji kesintisi uygulanacak:

13:00 - 15:00 Saatleri Arası: Balaban Mahallesi.

KALE İLÇESİ KESİNTİ LİSTESİ

Kale ilçesinde sabah saatlerinde başlayacak olan kesinti öğleye kadar sürecek:

09:00 - 12:00 Saatleri Arası: Kıyıcak Mahallesi.

VATANDAŞLARIN DİKKATİNE!

FEDAŞ yetkilileri, planlı kesintiler sırasında mağduriyet yaşanmaması adına elektrikle çalışan hassas cihazların (bilgisayar, kombi, televizyon ve beyaz eşyalar) kesinti başlamadan önce fişten çekilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca çalışmaların erken bitmesi durumunda ilan edilen saatten önce de şebekeye enerji verilebileceği unutulmamalıdır.

Malatya genelindeki anlık arızalar, sokak aydınlatma bildirimleri veya planlı kesinti detayları hakkında en güncel bilgiyi almak için ALO 186 Enerji Hattı üzerinden müşteri hizmetlerine 7/24 ulaşabilirsiniz.