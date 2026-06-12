Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kritik soruya verdiği yanıt ve 12 Haziran Malatya güncel namaz vakitleri haberimizde...

12 HAZİRAN 2026 MALATYA GÜNCEL NAMAZ VAKİTLERİ

Bugün Malatya genelinde ibadet takvimini planlayacak olan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03:06

03:06 Güneş: 04:55

04:55 Öğle (Cuma Saati): 12:33

İkindi: 16:27

16:27 Akşam: 19:58

19:58 Yatsı: 21:39

Malatya'da cuma namazı, öğle ezanının okunacağı saat 12:33 itibarıyla camilerde cemaatle birlikte kılınmaya başlanacaktır. Diğer vakitlerde ibadet edecek vatandaşların da güncel ezan saatlerine riayet etmesi önem arz etmektedir.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?

Teknolojik imkanların artmasıyla birlikte internet, televizyon veya radyo üzerinden cuma namazı canlı yayınlarına katılarak ibadet etme fikri sıkça tartışılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam fıkhının temel kuralları çerçevesinde bu duruma kesin bir açıklık getirdi.

EVDE KILINAN NAMAZ CUMA NAMAZI YERİNE GEÇER Mİ?

İslam dininin en önemli cemaat sembollerinden biri olan cuma namazı, doğası gereği camilerde veya herkesin katılımına açık umumi alanlarda eda edilmek zorundadır. Bu nedenle, özel hanelerde (evlerde) cuma namazı kılınması caiz değildir. Ev ortamında kılınan bir namaz fıkhi olarak cuma namazı vasfı kazanmaz.

TELEVİZYONDAN VEYA İNTERNETTEN CANLI YAYINDAKİ İMAMA UYULUR MU?

Cemaatle icra edilen ibadetlerde en temel şartlardan biri "mekân birliği" olarak kabul edilir. Yani imam ile ona uyan kişilerin hakikaten ya da hükmen aynı alanda bulunması gerekir.

Televizyon veya internet gibi araçlarla yapılan yayınlara, başka bir mekandan eşlik etmek mekân birliğini ortadan kaldırır.

İmamın namaz kıldırdığı caminin tamamen dışında, örneğin evinde ekran karşısında niyet ederek imama uyan bir kişinin namazı geçerli sayılmaz.

KUR'AN-I KERİM VE SÜNNETTE CUMA NAMAZININ YERİ

Cuma Suresi'nin 9. ayetinde müminlere hitaben, "Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun" buyurulmaktadır. Ayette geçen "çağrıya icabet edip koşma" emri, bu ibadetin evde tek başına değil, toplumsal bir alanda yapılacağını gösterir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de cuma namazını her zaman mescitlerde veya musallalarda kıldırmış; cuma namazına gitmek için güzel elbiseler giyilmesini, erken gidilmesini ve cemaate iştirak edilmesini hadis-i şerifleriyle teşvik etmiştir.

TARİHTE VEBA VE SALGIN DÖNEMLERİNDE BİLE UYGULANMADI

İslam fıkıh tarihi, bu kuralın hiçbir şartta esnetilmediğini gösteren çarpıcı örneklerle doludur. Hicretin 18. yılında Şam bölgesinde yaşanan Amvâs vebasında, 1424 yılındaki Mekke salgınında ya da 1812 İstanbul veba salgınında karantina tedbirleri uygulanmış ve camiler cemaatsiz kalmıştır.

Ancak o dönemin büyük İslam alimleri ve fakihleri, evlerde tek tek cuma namazı kılınabileceğine dair hiçbir fetva vermemişlerdir. Çünkü cuma namazının farz kılınış amaçlarından biri, o bölgede yaşayan müminlerin haftada bir kez bir araya gelerek birlik oluşturması ve birbirlerinin sorunlarından haberdar olmasıdır.

Cuma namazına gitme şartlarını taşımayan veya gidemeyen kişilerin (kadınlar, hastalar, yolcular) evlerinde cuma namazı değil, o günün öğle namazını kılmaları gerekmektedir.

Tüm Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı cumalar dileriz.