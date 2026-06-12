Hafta sonunun ilk saatlerinde Malatya'da nöbetçi eczane arama telaşı başladı! Sağlık Bakanlığı ve Malatya Eczacı Odası koordinasyonunda, 12 Haziran 2026 Cuma gecesi boyunca kapılarını kapatmayacak eczanelerin listesi netleşti. Malatya Merkez (Yeşilyurt ve Battalgazi) ile Eski Malatya bölgelerinde acil şifa arayan vatandaşlar için bu gece tam 5 eczane kesintisiz nöbet tutacak.

Yola çıkmadan önce mutlaka telefonla teyit edebilmeniz ve konum tarifi alabilmeniz için, işte Malatya'da bu gece açık olan o eczaneler:

MERKEZDE BU GECE AÇIK OLAN ECZANELER (24 SAAT)

GÜRSOY ECZANESİ (Battalgazi)

Tam Adres: Büyük Hüseyin Bey Mahallesi, Kışla Caddesi, LCW Mağazası Binası Bitişiği No:27/B Battalgazi / Malatya

Büyük Hüseyin Bey Mahallesi, Kışla Caddesi, LCW Mağazası Binası Bitişiği No:27/B Battalgazi / Malatya Doğrudan Hat: 0532 359 38 69

0532 359 38 69 Durumu: Yarın sabah kapılar açılana kadar kesintisiz açık.

PARK ECZANESİ (Yeşilyurt)

Tam Adres: İnönü Caddesi, Doğa Cadde AVM Karşısı, Gözde Hastanesi Yanı Yeşilyurt / Malatya

İnönü Caddesi, Doğa Cadde AVM Karşısı, Gözde Hastanesi Yanı Yeşilyurt / Malatya Doğrudan Hat: 0422 323 33 11

0422 323 33 11 Durumu: Yarın sabah kapılar açılana kadar kesintisiz açık.

YİĞİT ECZANESİ (Yeşilyurt)

Tam Adres: İstasyon Caddesi, TCDD Bölge Müdürlüğü Karşısı Yeşilyurt / Malatya

İstasyon Caddesi, TCDD Bölge Müdürlüğü Karşısı Yeşilyurt / Malatya Doğrudan Hat: 0543 537 04 44

0543 537 04 44 Durumu: Yarın sabah kapılar açılana kadar kesintisiz açık.

DOST ECZANESİ (Yeşilyurt)

Tam Adres: Şeyh Bayram Mahallesi, Abacı Sokak No:3/B (Şeyhbayram Mahalle Muhtarlığı Yanı) Yeşilyurt / Malatya

Şeyh Bayram Mahallesi, Abacı Sokak No:3/B (Şeyhbayram Mahalle Muhtarlığı Yanı) Yeşilyurt / Malatya Doğrudan Hat: 0501 611 90 44

0501 611 90 44 Durumu: Yarın sabah kapılar açılana kadar kesintisiz açık.

ESKİ MALATYA BÖLGESİNDE BU GECE AÇIK OLAN ECZANE

BETÜL ECZANESİ (Eski Malatya)

Tam Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu üzeri (Opet Petrol İstasyonu Devamı) Battalgazi / Malatya

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu üzeri (Opet Petrol İstasyonu Devamı) Battalgazi / Malatya Doğrudan Hat: 0534 342 84 44

0534 342 84 44 Durumu: Yarın sabah kapılar açılana kadar kesintisiz açık.