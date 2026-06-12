Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.