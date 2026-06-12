Araç sahipleri ile sigorta şirketleri arasında uzun yıllardır yargıya ve tahkime en çok taşınan "değer kaybı" ve "orijinal parça değişimi" krizleri, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle kökten çözülüyor. 12 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliğiyle, sigorta şirketlerinin keyfi uygulamalarının önüne geçilirken, kazaya karışan mağdur vatandaşların hakları güvence altına alındı.

EKSPER RAPORU VARSA DEĞER KAYBI OTOMATİK İSTENECEK

Yeni yönetmelikle birlikte maddi zararlar teminatının kapsamı genişletildi. Artık kazaya karışan ve hasar bedeli için sigorta şirketine başvuran hak sahipleri, ayrıca bir talep dilekçesi vermelerine gerek kalmaksızın "değer kaybı" başvurusunda da bulunmuş sayılacak. Değer kaybı tutarı, atanan sigorta eksperinin hazırlayacağı nihai raporda zorunlu olarak yer alacak. Sigorta şirketleri, hesaplanan bu değer kaybını nihai eksper raporunun kendilerine ulaştığı günü takip eden ilk iş gününde hak sahibine yazılı olarak ya da SMS, e-Devlet ve e-posta gibi "kalıcı veri saklayıcıları" üzerinden bildirmek zorunda olacak.

ORİJİNAL PARÇA ZORUNLULUĞU GELDİ: İSPAT YÜKÜ SİGORTACIDA

Tebliğdeki en radikal değişikliklerden biri de parça değişiminde yaşandı. Hasar gören orijinal bir parçanın onarımı mümkün değilse, yerine mutlaka orijinal parça takılacak. Sigorta şirketleri, hak sahibinin yazılı onayı olmadan ya da piyasada orijinal parçanın bulunmadığını kanıtlamadan araca eşdeğer (yan sanayi) veya yeniden kullanılabilir (çıkma) parça takamayacak. Üstelik bu değişimler nedeniyle araçta bir değer veya kıymet artışı meydana gelse dahi, sigorta şirketleri bu farkı tazminat miktarından düşemeyebilir.

CAN GÜVENLİĞİ HARİÇ OLAY YERİNİ TERK EDENE RÜCU

Düzenlemede kazaya karışan sürücülerin yükümlülükleri de sıkılaştırıldı. Can güvenliği nedeniyle uzaklaşma veya yaralıyı hastaneye götürme gibi zorunlu haller dışında olay yerini terk eden, alkol raporu ve kaza tutanağı düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranan sürücülere sigorta şirketi hasarı rücu edebilecek (bedeli sürücüden geri tahsil edecek).

1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hayatımıza girecek olan bu yeni dönem, sigorta sektöründeki bürokrasiyi azaltırken mağduriyetlerin de hızlıca çözülmesini hedefliyor. Değer kaybının eksper raporlarıyla şeffaf bir şekilde ve piyasa değerlerine göre hesaplanacak olması, parça değişimindeki onay mekanizması ve ağır hasarlı araçların tescil belgesi ibraz edilmeden ödeme yapılmaması gibi kurallar, trafikteki hak arama sürecini tamamen vatandaş lehine değiştirecek.