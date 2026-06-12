T.C

MALATYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2026/354 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı T.C NO;30112525672TC kimlik nolu ÜKKÜŞ ve HATİCE den olma 13/06/1984 doğumlu ERKAN DAĞ'a mahkememizcedava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup,bildirilne adreste başkası oturduğu gerekçesi iletebligatyapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınmadığındandava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 VE 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerimizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.