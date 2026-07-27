Güne ibadetleriyle başlamak ve günlük planlarını namaz saatlerine göre ayarlamak isteyen vatandaşlar için Malatya'da 27 Temmuz gününe ait ezan vakitleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre il genelinde İmsak 03:38'de girerken, Yatsı ezanı ise 21:21'de okunacak. Güncel vakitlerin yanı sıra, İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Cuma, Ramazan, bayramlar ve kandil gecelerinin dinî dayanakları ile toplumsal hafızadaki yeri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme paylaşıldı.

İmsak: 03:38

Güneş: 05:17

Öğle: 12:40

İkindi: 16:30

Akşam: 19:48

Yatsı: 21:21

Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan Açıklama: Mübarek Gün ve Gecelerin İslam'daki Yeri

Günün namaz vakitlerinin yanı sıra İslam aleminde özel bir yere sahip olan mübarek gün, gece ve kandillerin dinî hükmü ve toplumsal dayanışmadaki rolüne ilişkin merak edilenler yanıt buldu.

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sünneti incelendiğinde bazı zaman dilimlerine özel bir kudsiyet ve önem atfedildiği görülmektedir.

Cuma ve Ramazan: Müminlerin Bayramı ve Rahmet İklimi

Hadis-i şeriflerde "üzerine güneş doğan en hayırlı gün" olarak nitelendirilen Cuma günü, Müslümanlar için adeta haftalık bir bayram kabul ediliyor. Benzer şekilde, içinde "bin aydan daha hayırlı" Kadir gecesini barındıran Ramazan ayı da oruç, teravih namazları, mukabele ve itikâf gibi ibadetlerle manevi bir arınma dönemi sunuyor.

Zilhicce, Arefe ve Bayram Günleri

Zilhicce ayının ilk dokuz günü ile Arefe gününde tutulan oruçların faziletine dikkat çekilirken; Ramazan ve Kurban bayramlarının Müslümanlar arasındaki paylaşma, sevinç ve dayanışma duygularını pekiştirdiği vurgulanıyor.

Kandil Gecelerinin Anlamı ve Şekillenen Kültür

Toplumda "kandil" olarak adlandırılan özel gecelerin (Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi) Osmanlı döneminden bu yana camilerin kandillerle aydınlatılması geleneğinden adını aldığı belirtiliyor. Dinî kaynaklarda bu gecelere özel sabit bir ibadet biçimi tanımlanmamış olsa da;

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Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek,

Kaza veya nafile namaz kılmak,

Sadaka vermek ve akraba ziyaretleri (sıla-i rahim) yapmak

gibi amellerle bu gecelerin ihyâ edilmesi asırlardır süregelen güzel bir gelenek olarak kabul ediliyor.

İbadetlerin yalnızca bu gecelerle sınırlı tutulmaması gerektiğini belirten uzmanlar, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) "Allah katında amellerin en sevimlisi, az olsa da devamlı olanıdır" tavsiyesini hatırlatarak ibadette sürekliliğin esas olduğunu vurguluyor. Kandil programlarının ise dinî bir zorunluluk gibi görülmeden, manevi bilinci ve toplumsal birlikteliği canlı tutma vesilesi olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.