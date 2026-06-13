HSK'nın 2026 yılı ana kararnamesiyle 4 bin 608 adli, 359 idari yargı personelinin yeni görev yeri belli oldu. Bu kapsamda Malatya’da da bazı değişiklikler gerçekleşti.

MALATYA İDARİ YARGISINDA GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12/06/2026 tarihli ve 1252 sayılı İdari Yargı Kararnamesi kapsamında Malatya adına değişiklikler şöyle oldu:

Tolga Şıvgın: Malatya İdare Mahkemesi Üyesi iken Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Büşra Esendere: Malatya İdare Mahkemesi Üyesi iken İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

İsa Esendere: Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi iken İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Taha Taş: Malatya İdare Mahkemesi Üyesi iken Ordu İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Gamze Altunsoy: Hatay İdare Mahkemesi Üyesi iken Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Ersin Çınar: Malatya İdare Mahkemesi Üyesi iken Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.

MALATYA ADLİYESİ VE BAM KADROLARINDA YENİ DÖNEM

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12.06.2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli Yargı Kararnamesi kapsamında da Malatya’da değişiklikler oldu. Yaklaşık 90 kişi Malatya’ya atandı veya başka şehre gitti. Atamaları olan bazı isimler şöyle:

Nebahat Karatepe – Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine atandı.

İhsan Tabur – Eskişehir Cumhuriyet Savcısı iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Mustafa Balık – Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Ömer Orhan – Malatya Hakimi iken Çorlu Hâkimliği görevine atandı.

Azime Baykal – Çay Hâkimi iken Malatya Hakimliği görevine atandı.

Bayram Ercan – Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine atandı.

Şengül Kahraman Bük – Elazığ Cumhuriyet Savcısı iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Abdusselam Esen – Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Hüseyin Güçtekin – Malatya Hâkimi iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atandı.

Yeşim Can – İzmir Hakimi iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atandı.

Burcu Toprak Koçak – Yargıtay Tetkik Hakimi iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine atandı.

Yasemin Karabulut – Van Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atandı.

Bayram Murat Vanlı – Sivas Cumhuriyet Savcısı iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Özgür Kılınçoğlu – Yargıtay Tetkik Hakimi iken Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevine atandı.