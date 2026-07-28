AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre; Malatya’da merkez üssü Akçadağ ilçesi Çevirme Mahallesi olan bir deprem meydana geldi.
Depremin Büyüklüğü: 3,2
Depremin Saati: 13.25.18
Merkez Üssü: Akçadağ / Çevirme Mahallesi
Depremin Derinliği: 11,38 kilometre
Sarsıntının yerin 11,38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedilirken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
En Yakın Yerleşim Yerine Mesafe 0,68 Kilometre!
AFAD’ın teknik incelemelerine göre sarsıntının, merkez üssüne en yakın sivil yerleşim yeri olan Çevirme Mahallesi’ne sadece 0,68 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.
Bölgede Olumsuz Bir Durum Var Mı?
Çevre ilçeler ve yerleşim birimlerinde de hissedilen 3,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ilk saha kontrolleri yapıldı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.