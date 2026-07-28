ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası adımları netleşene kadar ons altının yaz aylarını 4.000 dolar bandında geçirmesi bekleniyor. Mevcut durgunluk evresinin ardından fiyatların yukarı yönlü sert bir hareket yapacağını düşünen State Street Asset Management Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, piyasaların Fed'in sıkılaşma adımlarına yönelik beklentilerinde aşırıya kaçtığını vurguladı.

Stratejist, önümüzdeki 6 ila 9 aylık dönemde fiyatların 4.750 ile 5.500 dolar aralığında seyredeceğini, gelecek yılın ilk yarısında ise 5.000 dolar seviyesinin test edilebileceğini bildirdi. Faizlerin yılın geri kalanında sabit kalma ihtimali masada güçlü biçimde duruyor. Şu anda 10 yıllık reel getiriler yüzde 2,4 ile tarihi zirvelere yakın seyrediyor.

Yüksek faiz baskısına rağmen metalin 4.000 dolar sınırında güçlü bir taban oluşturması piyasadaki direnci doğruluyor. Amerikan 2 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4'ün altına inmesi halinde ons altının yıl bitmeden 4.500 ile 4.750 dolar bandına tırmanması bekleniyor.

İSTİHDAM VERİLERİ VE MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Gelecek hafta açıklanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verileri altının kısa vadeli yönünü çizecek.

Haziran ayında yalnızca 57.000 yeni istihdam yaratılması beklentilerin gerisinde kalmıştı. İstihdam piyasasında görülecek yeni bir zayıflama, piyasaların faiz artırımı beklentilerini revize etmesine yol açarak fiyatları hızla yukarı çekebilir. Makroekonomik verilerin ötesinde fiziki talep unsurları piyasayı desteklemeyi sürdürüyor.

Küresel merkez bankaları rezervlerini güçlendirmek için altın stoklarken, Çin'in haziran ayındaki ithalatı son iki yılın zirvesine çıktı. Fiyatların desteklenmesinde borsa yatırım fonlarındaki (ETF) mevcut pozisyonların korunması da rol oynuyor.

KÜRESEL BORÇ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

İran ile süren savaş koşulları ve büyüyen bütçe açıkları, altının güvenli liman statüsünü pekiştiriyor. Küresel borç stokunun 353 trilyon dolarla rekor kırması, kamu borçlanmalarındaki eşi benzeri görülmemiş artışı yansıtıyor.

Yabancı yatırımcıların ABD Hazine tahvillerindeki payı kademeli olarak azalırken, enflasyonist baskılara karşı korunmak isteyen merkez bankaları rezervlerini çeşitlendiriyor. Analistler, aktif mali politikalar sürdükçe değerli metale yönelik yapısal talebin uzun vadede gücünü koruyacağını tahmin ediyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.