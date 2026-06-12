Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin haziran ayı ilk oturumunda, kentin ve ülkenin hafızasında önemli bir yere sahip olan eski Bakan Metin Emiroğlu’nun isminin bir caddeye verilmesi talebi masaya yatırıldı. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan "Siteler Caddesi" adının "Metin Emiroğlu Caddesi" olarak değiştirilmesi için sunulan talep dosyasını inceleyen ihtisas komisyonu, ezber bozan bir karara imza attı. Komisyon, kente büyük hizmetleri dokunan ünlü siyasetçinin adının mevcut bir sokak yerine, yeni açılacak ve trafik yoğunluğu çok daha fazla olacak vizyon bir projeye verilmesini kararlaştırdı.

Söz konusu gündem maddesi şu şekilde:

“Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Siteler Caddesi" adının "Metin EMİROĞLU Caddesi" olarak değiştirilmesi konusunda talepte bulunulmuştur. Yaşları küçük, başarıları dev: Minik yürekler Kur'an'la çiçek açtı İçeriği Görüntüle Talep dosyası Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın 11.05.2026 tarih ve 367138 sayılı yazısı ile Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmuş, Belediye Meclisince incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Geçmişte T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM Anayasa Komisyon Başkanlığı gibi görevleri yürüten, ilimize ve ülkemize birçok konuda katkı sağlayan Metin EMİROĞLU'nun isminin yaşatılması için talepte yer alan cadde yerine, yeni açılacak ve trafik sirkülasyonu daha fazla olacak bir caddeye verilmek üzere konunun gündemden çıkarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

METİN EMİROĞLU KİMDİR?

Metin Emiroğlu, 1943 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde doğmuş Türk hukukçu, bürokrat ve siyasetçidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Millî Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları dahil olmak üzere pek çok üst düzey devlet görevinde bulunmuştur.

Eğitimi ve Bürokrasi Kariyeri

İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamlayan Emiroğlu, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bürokrasiye adım atarak, 1969-1972 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) çalışma sorunları, sosyal güvenlik ve yaygın eğitim alanlarında sektör sorumlusu olarak görev yaptı. Sivil toplum ve sendikacılık alanında da aktif rol üstlenen Emiroğlu, 1979 yılına kadar Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Siyasi Hayatı ve Bakanlıkları

Siyasi kariyerine 1983 yılında, hemşehrisi Turgut Özal ile birlikte Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucu üyeleri arasında yer alarak başladı. Aynı yıl yapılan seçimlerle parlamentoya giren Emiroğlu; TBMM’de XVII., XVIII., XIX. ve XX. dönemlerde Malatya milletvekili olarak kenti gururla temsil etti.

Siyasi hayatı boyunca devletin zirvesinde kritik sorumluluklar üstlenen Metin Emiroğlu sırasıyla;

-T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

-T.C. Millî Eğitim Bakanlığı,

-TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Bakanlıkları döneminde hem Türkiye genelinde hem de memleketi Malatya’da eğitim ve sosyal güvenlik alanında birçok kalıcı hizmete ve yatırıma imza attı. Metin Emiroğlu, aktif siyasetin ardından serbest avukatlık yaparak mesleki hayatını sürdürdü.