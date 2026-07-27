Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 1953 yılında dünyaya gelen Battal Tuncal, hayatı boyunca durmaksızın çalışan ve üreten isimlerden biri. İmam Hatip mezuniyetinin ardından ilk olarak 2,5 yıl imamlık yapan Tuncal, askerlik dönüşü adım attığı Tekel bünyesinde tam 35 yıl boyunca memurluk, idarecilik ve müdürlük görevlerinde bulundu. En son Sigara Fabrikası Ticaret Müdürü olarak kamu hizmetini tamamlayan Tuncal, emekliliğin ardından da topluma hizmet etmekten geri durmadı.

"Hayatım Boyunca İnsanlara Dokundum"

Siyasete atılarak İl Genel Meclisi Üyeliği, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliği gibi kritik görevlerde bulunan Battal Tuncal, yıllarca Malatya’nın imarı ve inşası için gece gündüz demeden çalıştı. Yaşanan deprem sürecinde bir süre İstanbul’da kalmak zorunda kaldığını belirten Tuncal,

Ben hayatım boyunca çalışan, insanlarla diyalog kuran biriyim. Evde oturmak bana göre değildi, duramadım

diyerek memleketine geri döndüğünü ifade ediyor.

73 Yaşında Yeni Bir Başlangıç: "Çürümeyen, Kokmayan Bir İş"

Depremin ardından bir arkadaşının tavsiyesiyle ticaret hayatına atılmaya karar veren 73 yaşındaki Tuncal,

"Emeklisin; bozulmayan, çürümeyen, dükkanı kapatıp rahatça işine gidebileceğin bir iş gerekiyordu. Sabah erken geliyorum, işim çıkınca kapımı kapatıp gidiyorum. Şehrimize, insanımıza uygun, yormayan bir meslek tercih ettik."

diyerek yaklaşık 5-6 ay önce halıcılık sektörüne girdi. Meslek seçimini kendi yaşam temposuna uygunluğuyla açıkladı.

Osmanlı ve İran Motifleriyle Yeni Nesil Halıcılık

Geleneksel halıcılık anlayışından farklı bir konsept benimsediğini belirten Battal Tuncal, günümüz kadınlarının ağır ve kullanışsız halılar yerine pratik ürünleri tercih ettiğine dikkat çekiyor. Antika ve Osmanlı desenlerini, İran motiflerini hafif ve kolay temizlenebilir modern kumaşlarla buluşturan Tuncal, uygun fiyat politikasıyla da müşterilerinin takdirini topluyor. 4 metrelik halıları 1.650 TL, 6 metrelik salon halılarını ise 1.850 TL gibi makul fiyatlarla sunduğunu belirten Tuncal,

Müşterilerim beğeniyor, verdiğimiz fiyatları makul karşılıyorlar. İşimizden memnun ve şükrediyoruz

sözleriyle ticaret hayatındaki mutluluğunu dile getiriyor.

Yıllarca bürokrasi ve siyasette şehre yön veren Battal Tuncal, şimdi dükkanında hem antika desenli halılarını sergiliyor hem de eski dostlarıyla sohbet ederek üretmeye, hayata tutunmaya devam ediyor.