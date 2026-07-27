Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinden alınan güncel verilere göre, şehir merkezinde ve ilçelerde vefat eden vatandaşların defin yerleri ve taziye adresleri açıklandı.

Vefat ve Taziye Duyuruları:

Abdullah Ulaş (58)

Taziye Adresi: Mahmutlu Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Naime Karakuş (80)

Taziye Adresi: Şeyh Bayram Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Mustafa Varol (68)

Taziye Adresi: Yakınca Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Sıdıka Çatalkaya (82)

Taziye Adresi: Seyran Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Mahmut Hakan Ekici (52)

Taziye Adresi: Yeni Mahallesi. Yazıhan / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hasan Doymaz (90)

Taziye Adresi: Malet Konteyner Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Binnaz Güler (95)

Taziye Adresi: Paşaköşkü Mahallesi. Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Eğribük Mahallesi. Yazıhan / Malatya Mezarlığı

Sebahat Tekdemir (76)

Taziye Adresi: Pütürge / Malatya

Defin Yeri: Pütürge / Malatya Mezarlığı

Adem Nacar (56)

Taziye Adresi: Bahçelievler Mahallesi. Kuluncak / Malatya

Defin Yeri: Bahçelievler Mahallesi. Kuluncak / Malatya Mezarlığı

Saniye Başaranoğlu (80)

Taziye Adresi: Hasançelebi Mahallesi. Hekimhan / Malatya

Defin Yeri: Hasançelebi Mahallesi. Hekimhan / Malatya Mezarlığı