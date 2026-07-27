Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinden alınan güncel verilere göre, şehir merkezinde ve ilçelerde vefat eden vatandaşların defin yerleri ve taziye adresleri açıklandı.
Vefat ve Taziye Duyuruları:
Abdullah Ulaş (58)
Taziye Adresi: Mahmutlu Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Naime Karakuş (80)
Taziye Adresi: Şeyh Bayram Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Mustafa Varol (68)
Taziye Adresi: Yakınca Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Sıdıka Çatalkaya (82)
Taziye Adresi: Seyran Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Mahmut Hakan Ekici (52)
Taziye Adresi: Yeni Mahallesi. Yazıhan / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Hasan Doymaz (90)
Taziye Adresi: Malet Konteyner Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Binnaz Güler (95)
Taziye Adresi: Paşaköşkü Mahallesi. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Eğribük Mahallesi. Yazıhan / Malatya Mezarlığı
Sebahat Tekdemir (76)
Taziye Adresi: Pütürge / Malatya
Defin Yeri: Pütürge / Malatya Mezarlığı
Adem Nacar (56)
Taziye Adresi: Bahçelievler Mahallesi. Kuluncak / Malatya
Defin Yeri: Bahçelievler Mahallesi. Kuluncak / Malatya Mezarlığı
Saniye Başaranoğlu (80)
Taziye Adresi: Hasançelebi Mahallesi. Hekimhan / Malatya
Defin Yeri: Hasançelebi Mahallesi. Hekimhan / Malatya Mezarlığı