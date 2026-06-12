Yıl boyunca değerler eğitimi, temel dini bilgiler ve sosyal gelişim dersleri alan minikler, eğitim hayatlarının bu ilk önemli basamağını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mezuniyet programı, minik öğrencilerin hazırladığı birbirinden renkli ve anlamlı gösterilerle devam etti. Salondaki davetlilerden büyük alkış alan performansların yanı sıra gecenin sürprizi tiyatro sanatçısı Ömer Konakçı oldu. Sahnelediği Nasrettin Hoca gösterisiyle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatan Konakçı, salonu kahkahaya boğdu.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneyi gelincik tarlasına çeviren minikler, izleyicilere milli birlik ve beraberlik duygusunu doyasıya yaşattı. Veliler, çocuklarının bayraklı gösterilerini cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

"ÇOCUKLARIMIZIN MİLLİ VE MANEVİ GELİŞİMİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Törenin ilerleyen saatlerinde kürsüye çıkan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, Erdem Okulları'nın önemine dikkat çekti. Akın:

"Çocuklarımızın erken yaşlarda temel dini bilgileri öğrenmeleri, milli ve manevi değerlerle yetişmeleri hayata doğru hazırlanmaları açısından büyük önem taşıyor. Müftülüklerimizle yürüttüğümüz bu projede emeği geçen tüm öğreticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum"

Programın sonunda sahneye çıkan minikler, büyük bir gururla mezuniyet belgelerini teslim aldı. Keplerini fırlatan ve belgelerine kavuşan çocukların sevinci görülmeye değerken, tören tüm protokol, eğitmenler ve öğrencilerin birlikte çektirdiği toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.