Havaların ısınmasıyla birlikte kent sakinlerinin yeşille ve suyla buluştuğu alanlarda hareketlilik en üst seviyeye ulaştı. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında binlerce Malatyalıyı ağırlayan Battalgazi’deki Kırkgöz Sahil Parkı, yeni sezon için adeta köşe bucak elden geçiriliyor. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hummalı çalışma, parkın çehresini tamamen tazelemeyi hedefliyor.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE KAMELYALAR DİDİK DİDİK TEMİZLENİYOR

Vatandaşların konforlu bir şekilde vakit geçirmesi için sürdürülen titiz çalışmalar kapsamında, park içerisindeki tüm ortak kullanım alanları detaylı bir dezenfeksiyon ve temizlik işleminden geçiriliyor. Ekipler tarafından yürütülen faaliyetler şu şekilde sıralanıyor:

Vatandaşların yürüyüş yaptığı sahil hatları ve yürüyüş yolları tamamen temizleniyor.

tamamen temizleniyor. Ailelerin ve arkadaş gruplarının gölgesinde dinlendiği kamelyalar tek tek elden geçiriliyor.

tek tek elden geçiriliyor. Park genelinde biriken ve çevre kirliliğine yol açan atıklar titizlikle toplanıyor .

. Estetik ve temiz bir görünümün korunması amacıyla yeşil alanlarda bakım ve temizlik adımları atılıyor.

HİJYEN SEFERBERLİĞİ İLÇE GENELİNDEKİ TÜM PARKLARDA SÜRECEK

Parkın daha düzenli bir görünüme kavuşması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında çevre kalitesini artırmak için çöp konteynerleri de tek tek kontrol edilerek genel temizlik işlemlerine tabi tutuluyor.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların hak ettiği temiz ve sağlıklı ortamı sunmak adına sadece Kırkgöz Sahil Parkı’nda değil; ilçe genelindeki tüm park, bahçe ve sosyal yaşam alanlarında temizlik çalışmalarının belirlenen program dâhilinde kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

Sıcak Malatya günlerinde baraj havası almak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi şüphesiz Kırkgöz Sahil Parkı oluyor. Belediyenin sezon başında gerçekleştirdiği bu köşe bucak temizlik hamlesi, halk sağlığının korunması ve estetik açıdan oldukça kıymetli. Ancak unutmayalım ki; en iyi temizlik, hiç kirletmemektir. Ortak yaşam alanlarımızı kullandıktan sonra çöplerimizi geride bırakmayarak bu hummalı çalışmaya ve doğamıza destek olabiliriz.