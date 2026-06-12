Uluslararası futbolun zirvesi olan FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasında futbolseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Turnuva yaklaştıkça A Millî Takımımızın teknik heyeti de dev organizasyonun kadro şekillendirmesini tamamladı ve 35 kişilik geniş listeyi kamuoyuna duyurdu. Açıklanan bu kritik kadroda gözlerin çevrildiği en önemli isimlerden biri, modern futbolun iki yönlü orta saha dinamiklerini sahaya en iyi yansıtan isimlerden biri olan Salih Özcan oldu. Almanya’nın köklü futbol kültürüyle yetişen ancak yüreğinin sesini dinleyerek ay-yıldızlı formayı seçen Doğanşehirli futbolcunun kadroya dahil edilmesi, Malatya spor camiasında ve hemşerilerinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

11 Ocak 1998'de Almanya'nın Köln şehrinde Türk bir ailenin evladı olarak dünyaya gözlerini açan Salih Özcan’ın kökleri, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine dayanıyor. Futbola henüz 9 yaşındayken adım attığı 1. FC Köln altyapısında kalitesini hızla kanıtlayan Özcan, genç yaşta gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Nitekim 2017 yılında, Almanya'da geleceğin en büyük yeteneklerine layık görülen prestijli "Altın Fritz Walter Madalyası"nı 19 yaş altı kategorisinde kazanarak adını Avrupa futbol piyasasına duyurdu.

Köln’deki istikrarlı grafiğinin ve Holstein Kiel’deki başarılı kiralık döneminin ardından, Bundesliga’nın dev kulübü Borussia Dortmund’un dikkatini çekti ve 2022 yılında 5 milyon Avro bonservis bedeliyle sarı-siyahlı ekibe transfer oldu. Kısa bir süre VfL Wolfsburg kiralık süreci yaşasa da Dortmund’un planlarında her zaman önemli bir yere sahip olan başarılı oyuncu, yüksek fizik gücü ve savunma arkasına attığı milimetrik paslarla tanınıyor.

MİLLÎ TAKIM TERCİHİNİ TÜRKİYE’DEN YANA KULLANDI

Millî takım tercihini Türkiye’den yana kullanarak 29 Mart 2022’deki İtalya maçıyla ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Salih, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen tarihi kadronun da en kritik dişlilerinden biri olmuştu. Şimdi ise bu başarıyı bir adım daha öteye taşıyarak Dünya Kupası kadrosunun vazgeçilmez liderlerinden biri olarak öne çıkıyor.

DOĞANŞEHİRLİ BİR GENÇ DÜNYANIN EN PRESTİJLİ SPOR ORGANİZASYONUNDA BOY GÖSTERECEK

Salih Özcan’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunda yer alması, yalnızca Türkiye’nin değil, deprem yaralarını sarmaya çalışan memleketi Malatya’nın da göğsünü kabarttı. Doğanşehirli bir Türk gencinin dünyanın en prestijli spor organizasyonunda boy gösterecek olması, şehirdeki genç sporcular için de dev bir motivasyon kaynağı haline geldi. Sahadaki mücadeleci ruhu ve pes etmeyen karakteriyle bilinen Salih Özcan’ın, Kuzey Amerika semalarında sergileyeceği performansla ay-yıldızlı ekibimizi üst turlara taşımak adına yine anahtar bir rol oynaması bekleniyor. Tüm Malatya ve Türkiye, turnuva boyunca dualarıyla milli yıldızın arkasında olacak.