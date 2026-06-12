MEB’in takvimine göre; 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla resmen sona erecek. Bu tarihten itibaren yaklaşık 80 gün sürecek olan yaz tatili dönemi başlayacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatilinin ardından başlayacak yeni eğitim maratonunda ise dikkat çekici bir değişiklik göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıllarda eylül ayının ilk haftasında (8-9 Eylül gibi) açılan okullar, bu yıl biraz daha esnetildi. MEB tarafından ilan edilen 2026-2027 iş takvimine göre, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

Yeni dönemin diğer kritik virajları da şu şekilde takvime bağlandı:

26 Haziran 2026: Okulların kapanışı ve yaz tatili başlangıcı.

14 Eylül 2026: 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılışı.

22 Ocak 2027: Birinci dönemin sona ermesi ve sömestr (yarıyıl) tatili başlangıcı.

18 Haziran 2027: 2026-2027 eğitim döneminin kapanışı.

26 Haziran'da başlayıp 14 Eylül'e kadar devam edecek olan bu süreç, hem turizm planlamaları yapan ailelere hem de yeni döneme hazırlık yapacak olan eğitim kadrolarına geniş bir zaman tanımış olacak.